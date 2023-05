Paola Barale vs gli haters: “Mi hanno accusato di uccidere i bambini”

In tour per promuovere il suo libro“ Non è poi la fine del mondo” che tratta della menopausa precoce, Paola Barale è stata attaccata dagli haters. In una recente intervista Paola ha rivelato che in passato ha scelto d’abortire: una decisione difficile motivata da una serie di circostanze.

Le dichiarazioni della showgirl, che è reduce dalla partecipazione a Ballando con le stelle, non hanno trovato ampi consensi e alcuni utenti le hanno mosso delle gravi accuse. “Una donna mi ha scritto che uccido i figli” ha rivelato la Barale al magazine Chi. La conduttrice ha poi aggiunto: “Neanche commento. Questo per dire che sapevo che ci sarebbero state, ma so anche che questi sono argomenti dei quali è più scabroso non parlare, guardi che sta capitando in certi Stati americani…“

- Advertisement -

Oggi Paola Barale ritiene che parlare di questi argomenti in Italia sia ancora tabù. Ha tuttavia voluto precisare che non ha fatto questa scelta con superficialità, sapeva che avrebbe potuto non avere altri figli ma in quel momento ha sentito che non poteva portare avanti la gravidanza solo per paura di non diventare mamma in futuro: “Io credo che come me, nessuna donna al mondo compia questa scelta con superficialità, senza sofferenza, come sono profondamente convinta, però, che ciascuna debba essere libera di fare questa difficile scelta. E come sono altrettanto convinta che qualsiasi decisione una donna prenda, ecco, non dovrebbe mai sentirsi in colpa”.

Paola Barale: “Nessuna donna dovrebbe sentirsi in colpa“

L’ex concorrente di Ballando con le stelle non si è mai sentita in colpa per la scelta fatta. Ha motivato la sua decisione spiegando che quando è rimasta incinta la relazione era iniziata solo da qualche mese e non era certa fosse l’uomo giusto per avere un figlio: “Una delle ragioni per cui presi quella decisione è che ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme.

- Advertisement -

Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento.” Paola ci tiene a precisare d’essere stata sempre una donna libera e indipendente e d’aver fatto una scelta pienamente consapevole.