Paola Di Benedetto e Federico Rossi ritorno di fiamma? Le dichiarazioni della speaker

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono di nuovo una coppia? I rumors su un possibile ritorno di fiamma si sono fatti insistenti nelle ultime settimane. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato sui social che i due sono stati paparazzati insieme al concerto degli Zero Assoluto tenutosi a Milano. Secondo i presenti i due ex erano abbastanza in confidenza: si sarebbero anche baciati.

Ricordiamo che la speaker radiofonica e il cantante sono stati insieme per molto tempo. Hanno anche fatto progetti di vita in comune, ma poi hanno deciso d’intraprendere strade diverse. Lei ha avuto qualche flirt noto tra cui quello con Rkomi, ma poi è tornata single. Si mormora inoltre che Fede le sia rimasto nel cuore. Prossima a debuttare con lo spettacolo Future Hits Live, Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al gossip che la riguarda.

- Advertisement -

E’ consapevole che fa parte del gioco per questo difficilmente se la prende per ciò che legge sulla sua vita privata: “Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta“.

Paola di Benedetto: “Federico? Solo amicizia“

L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ci tiene a ribadire che con lo storico ex fidanzato non c’è nessun ritorno di fiamma, ma solo una bellissima amicizia. Ha poi precisato: “Ad oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?”.

- Advertisement -

La showgirl è convinta che se l’amore finisce, il bene resta: “E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore.”