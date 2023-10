Paola Perego festeggia 40 anni di carriera: “Non ho più l’ansia”

Intervistata dal Corriere della Sera Paola Perego si è raccontata come donna, ma soprattutto come professionista. In questi giorni festeggia 40 anni di carriera ed è molto soddisfatta del percorso fatto. Oggi alla conduzione di Citofonare Rai 2 e concorrente di Ballando con le stelle, Paola Perego ha rivelato che spesso è apparsa fredda e distaccata, ma dietro al suo modo d’essere c’era molto di più.

Oggi ha superato gli attacchi di panico e non ha più l’ansia di piacere a tutti: “All’inizio ero veramente un blocco di ghiaccio. Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata, che in tv facevo bene il mio compitino. In realtà ero sotto psicofarmaci“. Paola riconosce che per si è avvalsa dei farmaci e psicoterapia per tenere sotto controllo le sue emozioni. Ha iniziato a lavorare molto giovane, ambiva a trovare un posto fisso per aiutare la sua famiglia economicamente, poi ha debuttato prima ad un antenna privata e poi per caso ha conosciuto Marco Columbro che l’ha voluta al suo fianco.

Paola riconosce che Columbro le ha insegnato molto della tv. Poi la sua carriera è stata un’ascesa. Ha sperimentato vari programmi e non ha mai avuto paura di buttarsi in qualcosa di nuovo: “Sono stata la prima a fare l’infotainment da non giornalista, prima donna a condurre un quiz, ho condotto progetti innovativi. Oggi, senza più l’ansia di piacere a tutti, sono finalmente convinta di essere molto brava a presentare”.

Paola Perego: “Ho subito molestie”

Paola Perego ha parlato anche delle molestie subite quando era molto giovane. L’è successo quando aveva poco più di 16 anni e lavorava come modella, ma anche in seguito con un dirigente di rete: “Anni dopo un dirigente televisivo importante mi ha attaccata al muro: gli ho dato una ginocchiata e sbattuto la porta in faccia. Ho anche perso dei contratti per questo, ma ne vado fiera.”

La conduttrice ha ammesso di non aver mai denunciato ma se fosse successo qualcosa di più grave lo avrebbe fatto senza esitare.

