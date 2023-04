Paolo Brosio, dramma in diretta: la mamma sta male

Ospite di Mattino 5 Paolo Brosio è apparso distratto e preoccupato. Il giornalista ha alle spalle una carriera eclettica e versatile, grazie a Emilio Fede ha conquistato le prime pagine e un ruolo di rilievo al tg4. Oggi è dedito alla religione cattolica di cui parla spesso in tv. In collegamento con Federica Panicucci, Paolo non ha nascosto d’essere in ansia per la madre.

La signora Anna, nota a tutti per aver partecipato a Quelli che il calcio nei prossimi giorni compirà 102 anni, ed è molto legata al figlio. Brosio trascorre molto tempo con la donna anche adesso che è molto anziana è per questo che non ha potuto nascondere la sua preoccupazione quando la conduttrice gli ha chiesto cosa stava succedendo e perchè guardava il cellulare di continuo:

“No, sono molto triste perché mia mamma non è stata bene, e io sono qua. Sono angosciato, quindi non c’entra niente. Purtroppo è in ospedale. Brosio vorrebbe essere al fianco della madre e invece deve lavorare. Non è mancata la risposta affettuosa della Panicucci che ha invitato il giornalista a correre dalla madre: “Vogliamo bene alla tua mamma ultracentenaria, la abbracciamo calorosamente.” Brosio ha aggiunto: “Io sono qua a 500 km di distanza ed è ricoverata nel reparto di medicina d’urgenza all’ospedale Versilia. Io sono veramente triste e angosciato, però sono qui a lavorare.”

Federica Panicucci: “Brosio corri dalla tua mamma!“

Paolo Brosio è apparso decisamente provato, a quanto pare le condizioni della mamma ultracentenaria non sono buone e hanno imposto un ricovero immediato. Il giornalista è molto dispiaciuto di non essere a fianco del genitore e non ha potuto nascondere questo stato d’animo.

“Corri dalla tua mamma” ha dichiarato la Panicucci. In studio un altro ospite, Don Patrizio ha promesso di pregare per la signora Anna e di dedicarle una messa speciale da Malta.