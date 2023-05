Paolo Noise abbandona L’Isola dei famosi: motivi non svelati

Un nuovo naufrago ha abbandonato L’Isola dei Famosi 2023, un concorrente che fino ad oggi aveva fatto un percorso lineare. Nel corso della puntata d’ieri Paolo Noise, assente nei primi momenti del programma, ha rivelato d’aver deciso di lasciare il reality. Lo speaker radiofonico è apparso dispiaciuto, ma a quanto pare ha avuto dei problemi di salute.

Dallo studio Ilary Blasi e i suoi opinionisti non hanno neanche provato a far cambiare idea la naufrago e questo è decisamente strano. Non sono stati rivelati i dettagli, ma Noise ha riferito d’aver seguito i consigli del medico: “Tra queste persone ce n’è stata una che mi ha aiutato tanto, mi ha permesso di alzarmi da una caduta. Io ci tenevo a vincerla davvero questa esperienza, perché l’avrei vinta come Paolo e non come Paolo Noise. Questa persona ha preso una decisione: tendermi una mano per dirmi di non proseguire questo percorso. Questa persona è un medico”.

Noise ha anche ringraziato tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma e si occupano come possono dei naufraghi. Lo speaker ha sottolineato la gentilezza e la disponibilità di uno staff efficiente anche apparentemente invisibile: “La prima cosa che ci tengo a dire è che da casa quello che non si vede sono persone invisibili, professionisti, che se non come noi soffrono di solitudine. Ci tengo a ringraziarli tanto. Sono riusciti a darmi tanto, anche nel loro silenzio. In particolare, in questi due giorni, soprattutto quando… quello che è successo… non entrerò nel dettaglio”.

Noise abbandona il reality: top secret i motivi

Paolo Noise commosso ha salutato e ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di fare quest’esperienza. Desiderava arrivare fino alla fine, ma è evidente che l’incidente che ha avuto non gli ha permesso di fare questa scelta. I motivi dell’abbandono non sono stati resi noti, tutto è top secret e nessuna immagina cosa sia successo.

L’Isola dei Famosi 2023 perde un altro naufrago e quelli rimasti faticano a fronteggiare la quotidianità. Nelle prossime settimane arriveranno altri concorrenti? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.