Paramount+ le novità di febbraio 2024

Disponibile dal 22 febbraio – THE FAMILY STALLONE vede protagonisti il candidato all’Oscar Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet. In questa stagione, dopo quattro decenni trascorsi come una delle famiglie più famose di Los Angeles, gli Stallone lasciano definitivamente Hollywood e si trasferiscono a est. Rimasti solo in due, con le figlie Sophia e Sistine che inseguono i loro sogni a New York City e Scarlet che frequenta il college e un nuovo amore a Miami, Sly e Jen mettono radici a Palm Beach.

Ma la distanza non può tenerli separati: la stagione culmina in un meraviglioso viaggio tutti insieme in Italia per esplorare la storia della loro famiglia, ravvivare l’amore e creare ricordi per tutta la vita.

THE FAMILY STALLONE è prodotto da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions con Chris Ray e Jason Williams sono co-produttori esecutivi.

COMANDANTE

Disponibile dal 13 febbraio – COMANDANTE, che ha aperto ufficialmente l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, concorrendo al Leone d’Oro, è un film di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino nel ruolo del protagonista, il Comandante Salvatore Todaro), Massimiliano Rossi (nel ruolo di Vittorio Marcon) Johan Heldenbergh (nel ruolo di Vogel) e con Silvia D’amico (Rina Todaro). Dal film è stato tratto l’omonimo romanzo scritto da Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, edito da Bompiani.

All’inizio della Seconda guerra mondiale,

Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e carico di materiale bellico inglese, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone.

Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “perché noi siamo italiani”. COMANDANTE è una produzione INDIGO FILM, O’GROOVE con RAI CINEMA TRAMP LTD, VGROOVE, WISE PICTURES in associazione con BESIDE PRODUCTIONS in collaborazione con PARAMOUNT + una distribuzione 01 DISTRIBUTION.

HALO S2

Disponibile dall’8 febbraio –Nella seconda stagione, Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena nota come Covenant.

A seguito di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a liberarsi dalla sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò a cui nessuno crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità.

Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo. Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell’universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco HALO per Xbox®.

Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie HALO intreccia storie personali con l’azione, l’avventura e una visione del futuro immaginaria.

HALO è prodotta da SHOWTIME® in associazione con 343 Industries e Amblin Television. La seconda stagione di HALO è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Kiki Wolfkill è produttore esecutivo per Xbox/343 Industries, con Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani.



A BLOODY LUCKY DAY

Disponibile dal 1° febbraio –In A BLOODY LUCKY DAY, Oh Taek è un tassista sfortunato che ha un’insolita fortuna quando accetta di accompagnare un uomo misterioso di nome Geum Hyuk-soo in una città lontana in cambio di una tariffa esorbitante. Ma quando il passeggero si rivela un serial killer, che confessa i macabri crimini del suo passato e uccide altre persone sull’autostrada, il tassista deve giocare d’astuzia per assicurarsi che la sua fortuna non finisca in modo mortale.



A BLOODY LUCKY DAY

è interpretato dagli attori Lee Sung-min nel ruolo di Oh Taek, Yoo Yeon-seok nel ruolo di Geum Hyuk-soo e Lee Jung-eun (Parasite) nel ruolo di Hwang Soon-gyu, ed è basato sul webtoon Naver A Day of Bad Luck di Aporia.

La serie in dieci episodi è diretta da Pil Gam-seong e scritta da Kim Min-sung e Song Han-na. Dopo il successo di critica del pluripremiato BARGAIN di 2023, A BLOODY LUCKY DAY è il nuovo progetto sviluppato da Paramount+ e TVING attraverso una partnership tra Paramount e la potenza coreana dell’intrattenimento CJ ENM. Prodotto dalle case di produzione Studio Dragon, The Great Show e Studio N di CJ ENl.

L’APPRENDISTA DELLA TIGRE

Disponibile dal 3 febbraio – Basato sull’omonima serie di libri per bambini di Laurence Yep, L’APPRENDISTA DELLA TIGRE segue l’adolescente cinese-americano Tom Lee, la cui vita cambia per sempre quando scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici noti come Guardiani. Con la guida di una mitica tigre di nome Hu, Tom si allena per affrontare Loo, una forza potente quanto un Guardiano ma con l’intenzione di usare la magia per distruggere l’umanità.

Per avere una possibilità di combattere contro Loo, Tom deve riunire tutti i dodici guerrieri animali dello Zodiaco e padroneggiare i propri poteri appena scoperti. L’APPRENDISTA DELLA TIGRE, film originale Paramount+ in associazione con Paramount Animation, è una produzione Jane Startz ed è basato sul romanzo The “Tiger’s Apprentice”, di Laurence Yep.

Diretto da Raman Hui e co-diretto da Paul Watling e Yong Duk Jhun, con la sceneggiatura di David Magee e Christopher Yost e musiche di Steve Jablonsky, il film è prodotto da Jane Startz, p.g.a., Sandra Rabins, p.g.a., e Bob Persichetti, p.g.a. con Maryann Garger, Kane Lee e Carlos Baena come produttori esecutivi.

GOOD BURGER 2

Disponibile dal 16 febbraio – L’attesissimo sequel prodotto da Nickelodeon segue Dexter Reed (Kenan Thompson) e il cassiere Ed (Kel Mitchell) mentre si riuniscono nel presente al fast-food Good Burger con un nuovo esilarante gruppo di dipendenti.

GOOD BURGER 2 è interpretato anche da Lil Rel Howery nel ruolo di Cecil McNevin, Jillian Bell nel ruolo di Katt Boswell, Kamaia Fairburn nel ruolo di Mia, Alex R. Hibbert nel ruolo di Ed2, Fabrizio Guido nel ruolo di Mr. Jensen, Elizabeth Hinkler ed Emily Hinkler nel ruolo di Cindy e Mindy e Anabel Graetz nel ruolo di Ruth.

Nel film saranno presenti anche i membri originali del cast di GOOD BURGER che riprenderanno i loro ruoli: Josh Server nel ruolo di Fizz, Lori Beth Denberg nel ruolo di Connie Muldoon e Carmen Electra nel ruolo di Roxanne. Inoltre, la commedia per famiglie vede la partecipazione di Marsai Martin, Yung Gravy, Liza Koshy, Kai Cenat, Ron Funches, Danny Tamberelli, Ego Nwodim, Flula Borg, Rob Gronkowski, Matt Friend e Mark Cuban.

DORA: DICIAMO HELLO ALL’AVVENTURA!

Disponibile dal 9 febbraio – Arriva Dora la più famosa esploratrice del mondo, come non ne avete mai viste prima! Unitevi a Dora e a tutti i suoi amici per la più magica avventura nella foresta. L’amata eroina di Nickelodeon, Dora l’Esploratrice, farà il suo spettacolare ritorno nella nuovissima serie animata disponibile su Paramount+ dal 9 febbraio,DORA: DICIAMO HELLO ALL’AVVENTURA!



E A FEBBRAIO SU PARAMOUNT+ ARRIVANO NUOVI CONTENUTI DAL BRAND MTV: Torna la serie di documentari musicali BEHIND THE MUSIC, con nuovi episodi e il meglio del repertorio rimasterizzato e aggiornato, con interviste agli artisti e uno stile rinnovato. Questo mese, la serie di doc musicali presenta un nuovo episodio dedicato a Bob Marley.

BEHIND THE MUSIC: BOB MARLEY, sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 7 febbraio. Il biopicsulla vita del celebre musicistaandrà in onda anche su MTV il 7 e il 21 febbraio alle ore 19.00 e su MTV Music il 7 febbraio alle 23.00 e il 21 febbraio alle 24.00.

Tra i doc musicali anche WILLIE NELSON & FAMILY, disponibile sul servizio dal 13 febbraio,che esplora la straordinaria vita di Willie Nelson, tra vicende private, successi e momenti no della carriera di uno dei musicisti più amati; e, infine, AS WE SPEAK: RAP MUSIC ON TRIAL, il documentario che esplora la crescente strumentalizzazione dei testi rap nel sistema giudiziario degli Stati Uniti, disponibile su Paramount+ dal 28 febbraio.

