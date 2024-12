Paramount+ le novità di gennaio 2025

A gennaio da non perdere su Paramount+ il finale di stagione di LANDMAN, gli ultimi episodi di DEXTER: ORIGINAL SIN e THE AGENCY, oltre a tutti gli episodi di LIONESS S2, che terminerà il 29 dicembre

CONVERSAZIONI CON ALTRE DONNE

Disponibile dal 1° gennaio – Il film racconta di due ex-coniugi, che non si vedono né si sentono da nove anni, e si ritrovano per caso ad un matrimonio a Tropea. Un brindisi insieme propostole da lui è la scusa per rompere il ghiaccio, dando così il via a dialoghi e battute fra i due, capendo di essere ancora complici, nonostante siano entrambi sentimentalmente impegnati.

Decidono così, di nascosto da tutti, di trascorrere delle ore di passione nella camera di lei, convinti di vivere gli ultimi petali di un amore oramai sfiorito. Ma è proprio lì che si trovano di fronte alla realtà dei fatti: nonostante il divorzio, il dolore della separazione, i lunghi anni in cui si sono anche ricostruiti una vita con altre persone, la fiamma della passione è ancora accesa. Al mattino devono lasciarsi ma con due certezze: quella di non perdersi di nuovo ed il dover fare i conti con questa nuova realtà, una volta tornati alle proprie vite.

CONVERSAZIONI CON ALTRE DONNE è il remake del film americano omonimo, il cui soggetto e la cui sceneggiatura erano firmati dalla scrittrice Gabrielle Zevin, molto abile nel raccontare le dinamiche relazionali far uomini e donne. Regia di Filippo Conz. Con Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Distribuito da Adler Entertainment.

SECTION 31

Disponibile dal 24 gennaio – Nell’attesissimo film STAR TREK: SEZIONE 31, la vincitrice dell’Oscar® Michelle Yeoh ricopre il ruolo preferito dai fan: l’imperatrice Philippa Georgiou – il personaggio che ha interpretato anche in STAR TREK: DISCOVERY – che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare.

Incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti, deve anche fare i conti con i peccati del suo passato. STAR TREK: SECTION 31 è interpretato anche da Omari Hardwick (Power), il vincitore di Emmy® Sam Richardson (Ted Lasso), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Kacey Rohl (Hannibal), Sven Ruygrok (One Piece), James Hiroyuki Liao (Barry), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e Joe Pingue (The Expanse). Miku Martineau (Kate) interpreta la giovane Philippa Georgiou. Diretto da Olatunde Osunsanmi, con sceneggiatura di Craig Sweeny e storia di Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt, STAR TREK: SECTION 31 è prodotto da Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e Michelle Yeoh ed è prodotto dalla CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

CURFEW

Disponibile dal 20 gennaio – CURFEW è una serie televisiva britannica che esplora una realtà alternativa in cui, per garantire la sicurezza delle donne, gli uomini sono soggetti a un coprifuoco dalle 19:00 alle 7:00 e sono monitorati tramite dispositivi elettronici.

La trama si infittisce quando una donna viene trovata brutalmente assassinata durante le ore del coprifuoco, mettendo in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza e sollevando interrogativi sulla vera natura della società. La detective Pamela Green (Sarah Parish) guida l’indagine, affrontando scetticismo e pressioni politiche mentre cerca di scoprire la verità dietro l’omicidio.

Tratto dal romanzo “L’alibi perfetto”, e diretto da Sarah Walker, CURFEW è un thriller distopico da non perdere che risuona fortemente ai giorni nostri. Nel cast Sarah Parish, Mandip Gill e Mitchell Robinson.



DATING NAKED UK

Disponibile dal 10 gennaio – L’avvincente reality show di MTV arriva con una nuova versione britannica che promette di intrattenere e sorprendere. Dieci single si incontrano in una location tropicale per partecipare a un esperimento unico: mettersi completamente a nudo, sia fisicamente che emotivamente, nel tentativo di trovare l’amore. Condotto da Rylan Clark, DATING NAKED UK è prodotto da Nest Productions per Paramount+.

INOLTRE, A GENNAIO DA NON PERDERE SU PARAMOUNT+, IL FINALE DI STAGIONE DI LANDMAN, GLI ULTIMI EPISODI DI DEXTER: ORIGINAL SIN E THE AGENCY OLTRE A TUTTI GLI EPISODI DI LIONESS S2, CHE TERMINERÀ IL 29 DICEMBRE.



INFINE, NUOVI ANNUNCI DA PARAMOUNT+:

La seconda stagione della serie Paramount+ Original 1923 di Taylor Sheridan, candidata all’Academy Award®, con protagonisti Helen Mirren, vincitrice dell’Oscar, e Harrison Ford, candidato all’Academy Award, sarà disponibile prossimamente in Italia in esclusiva su Paramount+. Paramount+ ha reso pubblico un primo teaser trailer della seconda stagione della serie e alcune immagini;

di Taylor Sheridan, candidata all’Academy Award®, con protagonisti Helen Mirren, vincitrice dell’Oscar, e Harrison Ford, candidato all’Academy Award, sarà disponibile prossimamente in Italia in esclusiva su Paramount+. Paramount+ ha reso pubblico un primo teaser trailer della seconda stagione della serie e alcune immagini; Il debutto della nuova stagione di STAR TREK: STRANGE NEW WORLD è previsto per il 2025. Paramount+ ha recentemente annunciato che la serie è stata rinnovata anche per una quarta stagione. Cillian O’Sullivan (In From The Cold) interpreterà il ruolo del Dr. Roger Korby, un personaggio introdotto per la prima volta in STAR TREK: THE ORIGINAL SERIES e interpretato da Michael Strong. O’Sullivan sarà una guest star ricorrente nella prossima stagione. STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike era al timone della U.S.S. Enterprise. La serie segue il Capitano Pike, l’Ufficiale Spock, Number One e l’equipaggio della U.S.S. Enterprise mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

è previsto per il 2025. Paramount+ ha recentemente annunciato che la serie è stata rinnovata anche per una quarta stagione. Cillian O’Sullivan (In From The Cold) interpreterà il ruolo del Dr. Roger Korby, un personaggio introdotto per la prima volta in STAR TREK: THE ORIGINAL SERIES e interpretato da Michael Strong. O’Sullivan sarà una guest star ricorrente nella prossima stagione. STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike era al timone della U.S.S. Enterprise. La serie segue il Capitano Pike, l’Ufficiale Spock, Number One e l’equipaggio della U.S.S. Enterprise mentre esplorano nuovi mondi nella galassia. Paramount+ ha rilasciato il trailer dell’attesissima serie originale THE ROAD TRIP, dai creatori di THE FLATSHARE e basata sul libro best-seller di Beth O’Leary, disponibile prossimamente su Paramount+ in Italia. THE ROAD TRIP è una storia moderna e affascinante sull’amore a vent’anni. Una caleidoscopica commedia sentimentale, che esplora l’amore in tutte le sue forme attraverso un trio di relazioni indimenticabili: una storia d’amore divisa per classi, un rapporto di amicizia codipendente e un complicato ma affettuoso legame tra sorelle. Con Emma Appleton, Isabella Laughland, Laurie Davidson, David Jonsson e Angus Imrie. THE ROAD TRIP è scritta e creata per la televisione da Ryan O’Sullivan e Matilda Wnek (Vigil) e diretta da China Moo-Young (Everything I Know About Love). Miriam Brent, Eleanor Moran e Rory Aitken sono i produttori esecutivi per 42 in associazione con PTIS – la divisione internazionale di Paramount Global.

