Paramount+ le novità di marzo 2025

Disponibile dal 4 marzo – THE SUBSTANCE, il film body horror diretto da Coralie Fargeat e interpretato da Demi Moore che, all’ultima edizione del Festival di Cannes ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura e che è valso a Demi Moore un Golden Globe come migliore attrice protagonista, si presenta agli Oscar 2025 con 5 nomination nelle categorie per il miglior film, la regia, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura e miglior trucco. Prodotto da Universal Pictures, Working Title Films e Blacksmith Pictures, THE SUBSTANCE ha come protagonista Demi Moore nel ruolo di Elisabeth, Marghareth Qualley nel ruolo di Sue e Dennis Quaid nel ruolo di Harvey. Nel cast anche Joseph Balderrama, Oscar Lesage, Gore Abrams, Vincent Colombe, Olivier Raynal, Tiffany Hofstetter, Matthew Geczy, Philip Schurer e Jiselle Henderkott.

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama The Substance. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio…Cosa può andare storto?



La regia e la sceneggiatura di THE SUBSTANCE sono firmate da Coralie Fargeat, mentre la direzione della fotografia è affidata a Benjamin Kračun. Le scenografie sono curate da Stanislas Reydellet, i costumi da Emmanuelle Youchnovski e il primo assistente alla regia è Matthieu De La Mortiere. Gli effetti speciali trucco sono realizzati da Pierre-Olivier Persin, con la supervisione degli effetti visivi di Bryan Jones e la produzione degli effetti visivi di Pierre Procoudine-Gorsky. Jean Miel è il supervisore degli effetti speciali. Il montaggio è a cura di Coralie Fargeat, Jérôme Eltabet e Valentin Féron. Le musiche sono di Raffertie. Il missaggio del suono è affidato a Emmanuelle Villard, con il supporto dei tecnici audio Valerie Deloof e Victor Fleurant, mentre il missaggio delle registrazioni è a cura di Stéphane Thiébaut e Victor Praud.

Disponibile dal 14 marzo – In BFF – BEST FRIENDS FOREVER Anna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini) sono due quarantenni di successo e amiche da una vita. La loro amicizia si fonda su una divertita e maliziosa competitività, soprattutto nella conquista degli uomini. Ma un rapporto serio? Una famiglia? Virginia si innamora spesso ma pensa di non aver ancora trovato quello giusto.

Anna è sicura di non volere una storia. Ma si sbagliano entrambe. Un giorno si innamorano dello stesso uomo: Diego (Massimo Poggio). Quella che, inizialmente, è una “onesta” battaglia amorosa tra due donne innamorate, ben presto si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi. L’amore non conta più niente. Conta vincere.

Strappare l’uomo dalle braccia dell’altra. Trionfare a scapito di tutto e tutti. Soprattutto a scapito dell’oggetto del loro iniziale desiderio: Diego, maschio alpha smontato un pezzo alla volta. Perché come dice un antico detto tibetano: “L’unica cosa più pericolosa di una donna, sono due donne”. Regia e sceneggiatura sono di Alessandro Pavanelli e Andrea Fazzini; la fotografia è di Stefano Salemme; il montaggio di Paolo Turla; la scenografia di Federica Luciani; i costumi sono di Michela Marino.

Mattia Cavanna e Mattia Della Puppa sono i produttori esecutivi; Andrea Petrozzi e Marco Colombo sono i produttori. BFF – BEST FRIENDS FOREVER è prodotto da World Video Production, Rai Cinema, Adler Entertainment, Bling Flamingo e distribuito da Adler Entertainment.



Disponibile dal 7 marzo – La serie STAGS racconta la festa di addio al celibato in Sud America di Stu e dei suoi amici. Quello che doveva essere una settimana di bevute, droghe e divertimento si trasforma in un incubo quando la sicurezza dell’aeroporto scopre che uno dei componenti del gruppo sta contrabbandando cocaina. Invece di salire su un aereo, il gruppo viene rinchiuso in un famigerato e depravato carcere su di un’isola, gestito da due fratelli, trafficanti di droga e in guerra tra loro. Diventa chiaro che il gruppo deve scegliere da che parte stare per avere qualche possibilità di sopravvivenza. Le amicizie e la lealtà vengono messe alla prova e sacrificate, mentre Stu e i suoi amici iniziano a domandarsi: chi riuscirà a tornare a casa?

Tra i componenti del cast della serie: Nico Mirallegro, Charlie Cooper e Asim Chaudhry.

Disponibile dall’11 marzo – La serie racconta la storia di Emma – una donna in carriera – che, qualche giorno prima del suo quarantesimo compleanno, smette di dormire. Proprio come fece sua madre prima di soffrire un violento crollo psicotico quando Emma aveva cinque anni. Sua madre le aveva sempre detto che condividevano lo stesso “sangue cattivo”, e ora Emma è terrorizzata che sia vero. Inoltre, non può fare a meno di sentire che qualcos’altro non va: sua madre è improvvisamente morta, sua sorella riappare inaspettatamente nella sua vita e si sente come se fosse osservata. Solo indagando sulla verità del suo passato Emma può trovare le risposte di cui ha bisogno per evitare che la tragedia la colpisca ancora.

Disponibile dal 21 marzo – HAPPY FACE è ispirata alla storia vera di Melissa G. Moore, al podcast Happy Face di iHeartPodcast e Moore, acclamato dalla critica, e all’autobiografia Shattered Silence, scritta dalla Moore con M. Bridget Cook. A 15 anni, Melissa G. Moore scopre che il suo amato padre era il prolifico serial killer noto come Happy Face. Da adulta, cambia nome custodendo il suo segreto mentre il padre sconta l’ergastolo. Partendo dalla storia vera, la serie segue Melissa e il padre incarcerato.

Dopo decenni di assenza di contatti,

l’uomo trova un modo per rientrare a forza nella vita della figlia. In una corsa contro il tempo, Melissa deve scoprire se un uomo innocente sta per essere messo a morte per un crimine commesso da suo padre. L’attesissima serie drammatica originale HAPPY FACE vanta un cast stellare, tra cui l’attrice nominata agli Emmy e vincitrice di un Tony Award Annaleigh Ashford, l’attore nominato agli Emmy Award e a due Golden Globe Dennis Quaid e i series regular James Wolk, Tamera Tomakili, Khiyla Aynne e Benjamin Mackey.



HAPPY FACE è prodotta da CBS Studios in associazione con King Size Productions, iHeartPodcasts e Semi-Formal Productions. Jennifer Cacicio (Your Honor, Shooter) è showrunner della serie e produttrice esecutiva insieme a Robert e Michelle King, Liz Glotzer, Melissa G. Moore, Conal Byrne, Will Pearson, Michael Showalter e Jordana Mollick.

Disponibile dal 21 marzo – Un thriller adrenalinico che racconta la storia di una madre profondamente addolorata per l’assassinio di sua figlia che, per vendicarsi, decide di attirare il killer all’interno della sua smart home. A questo punto si ritrova coinvolta in un gioco distorto…

Nel cast: Simone Kessell e Andrew Howard.

Disponibile dal 24 marzo – TRANSFORMERS ONE è la storia inedita delle origini Orion Pax (il giovane Optimus Prime) e di D-16 (il giovane Megatron). I due, un tempo compagni d’armi, sono diventati nemici giurati e hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Disponibile dal 28 marzo – La serie thriller sudcoreana DONGJAE, THE GOOD OR THE BASTARD è uno spin-off del dramma coreano Stranger di Lee S. e ruota attorno alla vita del procuratore Seo Dong-jae. Seo Dong-jae lavora presso l’ufficio del procuratore distrettuale di Cheongju, ma ha un futuro incerto a causa dello stigma associato al suo passato da procuratore.

Gli viene assegnato un caso di omicidio di una liceale e si ritrova sul filo del rasoio: tra la sua intuizione come procuratore e i suoi istinti come opportunista. DONGJAE, THE GOOD OR THE BASTARD è creata da Lee Soo-yeon, co-scritta da Hwang Ha-jung e Kim Sang-won, diretta da Park Gun-ho e interpretata da Lee Joon-hyuk e Park Sung-woong. La serie è stata inserita nella sezione On Screen del 29o Busan International Film Festival.

Disponibile dal 12 marzo – Per la prima volta la versione completamente restaurata del classico documentario degli anni ’80 del leggendario regista vincitore dell’Oscar Cameron Crowe (Almost Famous, Jerry Maguire) sarà disponibile a livello mondiale. TOM PETTY: HEARTBREAKERS BEACH PARTY è un racconto divertente, schietto, veloce e musicalmente ricco sulla più grande rock & roll band d’America e uno sguardo al genio creativo di Tom Petty.

Quasi 20 minuti di contenuti bonus inediti, tra cui nuovi commenti dello stesso Crowe, insieme ad interviste approfondite, elettrizzanti esibizioni dal vivo e uno sguardo intimo senza precedenti a Petty e alla band. Originariamente trasmesso solo una volta su MTV nel febbraio 1983, le registrazioni del debutto alla regia di Crowe sono state finalmente trovate nel 2024: quasi 40 anni dopo.

L’attesissimo film, restaurato dalla sua pellicola originale in 16mm, è uno sguardo epocale sul rock & roll che cattura Tom Petty e i Heartbreakers mentre finiscono, promuovono e girano il rivoluzionario album Long After Dark, il terzo e ultimo progetto della band con il leggendario produttore Jimmy Iovine. TOM PETTY: HEARTBREAKERS BEACH PARTY è prodotto da Petty Legacy, LLC, Bruce Resnikoff e Bruce Gillmer (MTV Entertainment Studios).



Paramount+ ha annunciato la produzione di OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW, un nuovo documentario che sbircia dietro il personaggio pubblico di Ozzy per rivelare le devastanti conseguenze che ha affrontato dal suo incidente fatale nel 2019. Attualmente in produzione, il progetto è previsto prossimamente su Paramount+ in Italia.

Questo è Ozzy Osbourne come non l’hai mai visto prima: un ritratto sincero, caldo e profondamente personale di una delle più grandi rock star di tutti i tempi, che descrive come il mondo del cantante si sia fermato sei anni fa, costringendolo a contemplare chi è veramente, confrontarsi con la propria mortalità e chiedersi se potrà mai esibirsi sul palco per l’ultima volta.

Affrontando i suoi problemi di salute e l’impatto della sua diagnosi di Parkinson, il film mostra il ruolo centrale che la musica continua a svolgere nella vita di Ozzy, dimostrando anche che il suo umorismo malizioso rimane decisamente intatto nonostante tutto. Le riprese del documentario – diretto da Tania Alexander, vincitrice del premio BAFTA – sono iniziate nel 2022, durante le sessioni di registrazione per il suo tredicesimo album in studio, Patient Number 9, vincitore di 2 GRAMMY Award. Continuerà a filmare fino all’estate mentre Ozzy tenterà di salire sul palco per un ultimo concerto il 5 luglio con i suoi compagni Black Sabbath al Villa Park di Birmingham, sua città natale.

Oltre alla presenza anche della moglie Sharon e dei figli, OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW include il coinvolgimento anche una serie di collaboratori chiave nella sua vita, tra cui il compagno di band Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N’Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), il chitarrista Zakk Wylde, il produttore Andrew Watt e l’amico/musicista Billy Morrison. Con il loron contributo hanno delineato l’uomo che rimane un eroe per milioni di persone.

OZZY OSBOURNE: NO ESCAPE FROM NOW è prodotto

dalla casa di produzione britannica Echo Velvet (It’s Showtime, Kids Like Us), in collaborazione con gli Osbournes & MTV Entertainment Studios. Il documentario è prodotto da Bruce Gillmer e Amanda Culkowski (MTV Entertainment Studios), Phil Alexander (Echo Velvet; ex redattore capo, MOJO, Q, Kerrang!) e Sharon Osbourne (Sharon Osbourne Management).



PARAMOUNT+ ha inoltre annunciato che il vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Peter Dinklage (Game of Thrones, Avengers: Infinity War) farà parte del cast della serie originale DEXTER®: RESURRECTION, interpretata dal vincitore del SAG Awards e del Golden Globe Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under) nel ruolo di Dexter Morgan.

Dinklage interpreterà il ruolo ricorrente di Leon Prater, un capitalista miliardario. Per il mondo, Leon è un generoso filantropo, ma dietro la sua facciata raffinata c’è un oscuro intrigo. Il cast precedentemente annunciato includeva Uma Thurman, David Zayas, James Remar e Jack Alcott. La serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia.



Infine, continua la seconda stagione di ITALIA SHORE su Paramount+ con un nuovo episodio ogni martedì.

