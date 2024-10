Paramount+ le novità di novembre 2024

VITA DA CARLO TERZA STAGIONE

Disponibile dal 16 novembre – In VITA DA CARLO TERZA STAGIONE realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso. La terza stagione ruoterà attorno al mondo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile.

Prodotta da

Luigi e Aurelio De Laurentiis la serie “Vita da Carlo” è stata creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, ed è interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. La terza stagione della serie è stata scritta da Carlo Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

Nel cast, oltre a Carlo Verdone anche Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella, Mascia Musy e altri.

AMICI PER CASO

Disponibile dall’8 novembre – Pietro, ragazzo rozzo e sfegatato della Roma, si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly, stufa di sentirsi in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero, un ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti. I due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme.

Nel cast, tra gli altri, anche Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Daniel McVicar e Marina Suma. La colonna sonora del film, che contiene un brano inedito di Jean Michel Byron, frontman dello storico gruppo dei Toto, è distribuita da Warner Music Italia. Presentato in anteprima al Filming Italy e al Comedy Film Fest e vincitore del premio come Miglior Commedia conferito da Avanspettacolo Venezia, AMICI PER CASO è prodotto da Reset Production in associazione con Adler Entertainment, che è anche distributore.

LANDMAN S1

Disponibile dal 18 novembre – Ambientata nelle proverbiali “boom town” del Texas occidentale, LANDMAN racconta la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. Basata sul famoso podcast in 11 puntate “Boomtown”, la serie è una storia di piani alti e bassi, di manovali e miliardari selvaggi che alimentano un fenomeno così grande da modificare clima economia e geopolitica.

LANDMAN è prodotto da Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay. Dan Friedkin e Jason Hoch, per Imperative Entertainment, e J.K. Nickell e Megan Creydt, per Texas Monthly, sono anche produttori esecutivi. Peter Feldman è produttore esecutivo. LANDMAN è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

AIR FORCE ONE DOWN

Disponibile dall’8 novembre – AIR FORCE ONE DOWN è un film thriller del 2024 diretto da James Bamford, scritto e prodotto da Steven Paul. Un agente dei Servizi Segreti al suo primo incarico con la Air Force One affronta una prova estrema quando dei terroristi dirottano l’aereo e prendono di mira il presidente, coinvolgendola in una lotta che potrebbe cambiare il corso della storia. Nel cast, Katherine McNamara, Ian Bohen, Dascha Polanco, Rade Šerbedžija, Paul S. Tracey e Anthony Michael Hall.

TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES – I RACCONTI DELLE TARTARUGHE NINJA S1b

Disponibile dall’8 novembre – Dal film Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nasce la nuovissima serie originale Paramount+ TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES – I RACCONTI DELLE TARTARUGHE NINJA che racconta le avventure dei quattro eroi golosi di pizza che emergono dalle fogne delle strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e si uniscono ai vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi in agguato all’ombra della Grande Mela.

TALES OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES – I RACCONTI DELLE TARTARUGHE NINJA è prodotto da Chris Yost (The Mandalorian, Thor: Ragnarok) e Alan Wan (Blue Eye Samurai, L’Ascesa delle Tartarughe Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles [serie 2012]). La produzione è supervisionata per Nickelodeon da Claudia Spinelli, Vicepresidente senior, TV Series Animation Nickelodeon, e Nikki Price, Direttore dello sviluppo e dirigente responsabile della produzione.

RAY DONOVAN S1-7

S1-4 disponibile dal 1° novembre e S5-7 dall’8 novembre – Ray Donovan (interpretato da Lieb Schreiber) è un faccendiere che risolve con abilità e destrezza i problemi di molte personalità di spicco di Los Angeles, atleti, cantanti e uomini d’affari, ma con la stessa abilità non riesce a risolvere i suoi problemi personali. Tutto si complica quando il padre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale, viene inaspettatamente scarcerato, sconvolgendo la sua vita e il suo nucleo familiare.

RAY DONOVAN, creata da Ann Biderman,è tra le serie americane più iconiche, nonchè una delle serie SHOWTIME più viste di tutti i tempi nell’attesa del suo sequel europeo “The Donovans”, la nuova serie originale Paramount+, Showtime/MTV Entertainment Studios e 101 Studios liberamente basata su Ray Donovan, diretta da Guy che sarà anche il produttore esecutivo. La serie debutterà su Paramount+ nel corso dell’anno.

IL CASO CARRETTA

Disponibile dal 25 novembre – Un documentario sulla misteriosa scomparsa della coppia Carretta e del loro figlio minore, e sulla ricerca della verità durata quasi 10 anni. Ferdinando, il fratello maggiore, ha poi confessato il suo terribile crimine durante un’intervista del popolare programma TV “Chi l’ha Visto?”.

LARGER THAN LIFE: L’ASCESA DELLE BOY BAND

Disponibile dal 13 novembre – Prodotto da MTV Entertainment Studios in collaborazione con Gunpowder & Sky, questo affascinante documentario esplora l’evoluzione delle boy band, uno dei movimenti musicali più duraturi della cultura pop, e ne celebra la storia ricca e appassionante, dall’influenza pionieristica dei Beatles alla crescita globale del K-pop, con approfondimenti sui gruppi iconici degli anni ’90 e 2000. LARGER THAN LIFE intreccia queste storie in una playlist curata alla perfezione, passando da un gruppo all’altro per raccontare cosa significasse realmente essere un membro – o un fan – durante il periodo di massimo splendore di ogni band.

Narrato dagli stessi artisti che hanno vissuto quel periodo,

dai manager che hanno orchestrato il loro successo e da altre figure chiave del settore, LARGER THAN LIFE è un omaggio a coloro che hanno fatto battere i nostri cuori. Da The Beatles e The Jackson 5 a New Edition, *NSYNC, New Kids on the Block e Backstreet Boys, fino a SEVENTEEN e altri ancora, il documentario offre uno sguardo dall’interno sulle boy band che hanno definito un’epoca. Tra le personalità presenti, AJ McLean, Chris Kirkpatrick, Donnie Wahlberg, Donny Osmond, Jeff Timmons, HANSON, Lance Bass, Michael Bivins, Nick Lachey, SEVENTEEN (HOSHI & VERNON) e Tiffany. LARGER THAN LIFE è prodotto da Johnny Wright e da Van Toffler per Gunpowder & Sky, insieme ai produttori esecutivi Barry Barclay, Floris Bauer e Joanna Zwickel per Gunpowder & Sky, e Bruce Gillmer, Vanessa WhiteWolf e Michael Maniaci per MTV Entertainment Studios. La regia è di Tamra Davis.

INOLTRE, TRA I CONTENUTI DEL BRAND MTV A NOVEMBRE SU PARAMOUNT+, SARÀ DISPONIBILE ANCHE LA DIRETTA DEGLI EMAs 2024, con Rita Ora che condurrà lo show come presentatrice per la terza volta alla Co-op Live di Manchester domenica 10 novembre. L’edizione italiana della diretta sarà commentata da Jody Cecchetto e Shade su MTV, domenica 10 novembre a partire dalle 21.00 con il Live Show in lingua originale su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Lo show sarà disponibile in diretta anche su Pluto TV canale VH1+ Music Legends il 10 novembre dalle 20.00.



IN OCCASIONE DEL LANCIO DI “VITA DA CARLO TERZA STAGIONE” NUOVI FILM DELL’AMATO ATTORE E REGISTA SI AGGIUNGONO ALLA LIBRARY: BOROTALCO (1982), ACQUA E SAPONE (1983), COMPAGNI DI SCUOLA (1988), VIAGGI DI NOZZE (1995), SONO PAZZO DI IRIS BLOND (1996), L’AMORE È ETERNO FINCHÉ DURA (2004)

E ALTRI NUOVI TITOLI CON I PROTAGONISTI DELLA SERIE: CACCIA AL TESORO (2017), PUOI BACIARE LO SPOSO (2018), MAMMA O PAPÀ? (2017), NON SI RUBA A CASA DEI LADRI (2016), ITALIANO MEDIO (2015), QUEL BRAVO RAGAZZO (2016), EX (2009), AMICI PER CASO (2024), MARIO: UNA SERIE DI MACCIO CAPATONDA (2013).

INFINE, NUOVI ANNUNCI DA PARAMOUNT+ PER THE AGENCY, attualmentein produzione a Londra per Paramount+ con SHOWTIME®:

Hugh Bonneville, Reza Brojerdi, Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor entrano a far parte del cast in vari ruoli del thriller politico-spionistico THE AGENCY (ex The Department); I nove attori si aggiungono al protagonista della serie e al due volte candidato all’Oscar Michael Fassbender (Martian) e ai già annunciati series regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon e Richard Gere.

THE AGENCY, è commissionato da Showtime Studios e prodotto in associazione con 101 Studios. George Clooney e Grant Heslov sono produttori esecutivi attraverso la Smokehouse Pictures.

