Parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria: si può fare con questo trucco

La parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria si può fare eccome e verrà decisamente più leggera di quella classica fatta friggendo le melanzane. Ora, già immaginiamo i puristi della cucina che urleranno allo scandalo, come se fosse stato rubato il Colosseo da una forza occupante straniera ma in effetti, per potersi gustare questo piatto senza problemi di linea, questa è la strada giusta.

Eliminando la parte fritta le calorie infatti verranno abbassate di molto anche se rimarrà comunque, un piatto decisamente gustoso. Se volete cimentarvi in altro ecco come fare delle gustose Spinacine di pollo fatte in casa e cotte in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria

2 melanzane medie

Sale

2 uova

Farina q.b.

Olio d’oliva

Sugo di pomodoro (fatto in casa o acquistato)

250 g Mozzarella

Grana grattugiato q.b

basilico

Procedimento

Tagliate le melanzane a fette di circa 1 cm di spessore. Disponetele su un tagliere e spolveratele con del sale da entrambi i lati. Lasciatele spurgare per circa 1 ora in modo che rilascino l’acqua amara. Dopo l’ora, asciugatele con della carta assorbente.

In una ciotola, sbattete le uova con una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo. Preparate anche un piatto con della farina.

Trucco parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria

Passate ogni fetta di melanzana prima nell’uovo sbattuto e poi nella farina, coprendola bene su entrambi i lati. Prendete la friggitrice ad aria e sistemate le fette di melanzana su un foglio di carta bucherellata. Spruzzate un po’ di olio d’oliva su ogni fetta. Accendete la friggitrice ad aria a 180°C e cuocete le melanzane per circa 10/15 minuti, girandole a metà cottura, fino a quando saranno dorate e croccanti.

Nel frattempo, preparate il sugo di pomodoro. Se avete fatto un sugo fresco il giorno prima, riscaldatelo leggermente e aggiungete 3 foglie di basilico. Altrimenti, potete utilizzare un sugo di pomodoro pronto.

Prendete una teglia adatta per la friggitrice ad aria e versate un po’ di sugo di pomodoro sul fondo. Disponete uno strato di fette di melanzana sulla salsa, quindi coprite con fette di mozzarella e spolverate con grana grattugiato. Continuate ad alternare strati di melanzane, mozzarella, grana e sugo fino ad esaurimento degli ingredienti, assicurandovi di terminare con uno strato di sugo e tanto formaggio.

Cottura

Inserite la teglia nella friggitrice ad aria e cuocete a 180°C per circa 10 minuti, in modo che il formaggio e la mozzarella si sciolgano.

Una volta terminata la cottura, estraete la teglietta con l’aiuto di guanti da cucina e lasciate riposare per qualche minuto prima di servire. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base alla marca del visto elettrodomestico.

Consigli

Se volete rendere la parmigiana ancora più leggera potete anche evitare di panare le melanzane. In questo caso cuocetele comunque in friggitrice oppure grigliatele su una piastra.

Un segreto per renderle ancora più gustose è quello di grattugiare della noce moscata nel sugo di pomodoro, provare per credere.

