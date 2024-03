Patate con pancetta e rosmarino in friggitrice ad aria

Ho unito patate, pancetta e rosmarino nella friggitrice ad aria, per realizzare un contorno gustoso. Con pochi ingredienti e una tecnica di cottura efficiente, potrai deliziare il palato di tutti.

Queste patate possono accompagnare carni alla griglia, pesce anche da sole come snack appetitoso.

- Advertisement -

Ingredienti patate e pancetta per 4 persone

4 patate gialle medie

Rametti di rosmarino fresco

1 spicchio d’aglio ( facoltativo)

70 g di pancetta tesa anche affumicata

Sale

Olio extravergine d’oliva

Pepe nero macinato

Procedimento

Inizia sbucciando le patate e tagliandole a spicchi tutte della medesima dimensione.

Condisci le patate con sale, pepe e aglio tritato finemente ( questo ingrediente è facoltativo), quindi aggiungi un filo o un puff d’olio extravergine d’oliva per una doratura uniforme.

- Advertisement -

Prepara la friggitrice ad aria e disponi le patate condite nel cestello o sulla teglia traforata se utilizzi quella a fornetto, e cuocile per circa 20 minuti a 200 gradi, assicurandoti di agitarle o mescolarle di tanto in tanto per una cottura uniforme.

Step importanti da seguire

Dopo i primi 5 minuti di cottura, aggiungi i pezzetti di pancetta tesa, distribuendoli in modo uniforme tra le patate.

- Advertisement -

Durante gli ultimi 5 minuti di cottura, aggiungi il rosmarino tritato fresco, mescolando delicatamente per far sì che il suo aroma si diffonda.

Una volta raggiunta una doratura uniforme e una consistenza croccante, le tue patate con pancetta e rosmarino sono pronte.

Consigli

Assicurati di non sovraccaricare il cestello della friggitrice ad aria, in modo da consentire una circolazione dell’aria ottimale e una cottura uniforme.

Puoi personalizzare la ricetta aggiungendo altre spezie o aromi a tuo piacimento, come paprika dolce, timo fresco o peperoncino piccante.

Se preferisci una versione vegetariana, puoi tranquillamente omettere la pancetta.