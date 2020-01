PayPal: Come trasferire soldi ad amici e parenti

PayPal disponibile un utilissimo servizio per trasferire denaro ai propri amici, P2P, ecco come si utilizza

Attualmente, il servizio di pagamento digitale PayPal è utilizzato dalla bellezza di 250 milioni di utenti, i quali oltre ad acquistare online hanno anche la possibilità di trasferire piccole somme di denaro agli amici e parenti. Ma come si fa? Scopriamolo insieme in questa guida.

PayPal: Come si inviano i soldi ai propri amici e parenti

Grazie a PayPal, o più precisamente al servizio P2P, è possibile scambiarsi denaro in modo semplice, veloce e soprattutto sicuro con i propri amici, a patto ovviamente che ambedue le parti posseggano un account. La procedura da seguire non è nemmeno troppo complicata, in quanto è possibile effettuarla dall’App:

Accedere

Cliccare sulla dicitura Invia posizionata in basso a sinistra della schermata principale

Scegliere il contatto a cui si desidera trasferire i soldi, ovvero inserire l’indirizzo email

Inserire l’importo

Selezionare "Amici o Familiari" per inserire il motivo del pagamento







Galleria foto passo passo come trasferire denaro da PayPal ad amici e parenti

Oppure tramite il Sito Paypal:

Accedere

Cliccare su Invia

Inserire l’indirizzo email (o in alternativa il numero di telefono) del destinatario

Selezionare il metodo di pagamento, ovvero se inviare il denaro ad Amici o Familiari

Scegliere l’importo

Aggingere eventualmente un messaggio

Quanto denaro è possibile trasferire e a quanto ammontano le commissioni

Come abbiamo già accennato, utilizzando il servizio P2P è possibile scambiare con i propri amici delle piccolissime somme di denaro, le quali complessivamente non possono superare i 1.000 Euro.

Ovvero, non è consentito trasferire con questa modalità, in una sola transazione, un importo superiore a questa cifra.

Nessuna commissione se trasferisci denaro ad amici e parenti

Inoltre, in tutta Europa, PayPal consente ai propri utenti di usufruire di questa comoda opzione in modo totalmente gratuito. Quindi, questo vuol dire che per inviare denaro ai propri amici non verrà richiesto il pagamento di nessuna commissione.

Come si riceve del denaro

Per chi non lo sapesse, PayPal dispone di un’altra fantastica funzione chiamata MoneyBox, la quale serve per ricevere denaro. Per essere più specifici, si tratta di un servizio davvero molto utile nel caso un utente volesse organizzare una colletta, in quanto sarà sufficiente: