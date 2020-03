Pensioni, ad aprile e maggio si potrà andare alle Poste in ordine alfabetico

Accreditati in anticipo, gli assegni mensili potranno essere ritirati rispettando le turnazioni alfabetiche a partire dal 26 marzo sino al 1 aprile.

A causa dell’emergenza Coronavirus stanno cambiando le abitudini dei cittadini, essendo costretti in molti a rimanere in quarantena ed uscire solo per reale necessità.

Ciò che il Governo vuole evitare sono proprio le situazioni di assembramento che cerca di evitare mediante i diversi decreti firmati da Giuseppe Conte.

Una situazione tipica che poteva configurarsi come pericolosa e nemica della pandemia era il rischio che i pensionati potessero correre presso i propri uffici postali ad inizio del mese per ritirare la pensione.

Poste Italiane, in attuazione all’ordinanza del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha specificato che da qui ai prossimi tre mesi sarà possibile recarsi fisicamente presso gli uffici postali per il ritiro delle pensioni secondo l’iniziale dei propri cognomi.

Ritiro pensioni, Poste Italiane organizza la turbazione alfabetica

In una nota ufficiale, il Gruppo spiega che chi non può recarsi al Bancomat, dovrà rispettare la turnazione alfabetica prevista secondo il calendario ufficiale.

Nello specifico, i cognomi dalla A alla B dovranno recarsi giovedì 26 marzo ;

dovranno recarsi ; dalla C alla D venerdì 27 marzo ;

venerdì ; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo ;

la mattina di ; dalla L alla O lunedì 30 marzo ;

lunedì ; dalla P alla R martedì 31 marzo ;

; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

Vista la piena emergenza da Coronavirus, lo stesso Gruppo Poste Italiane invita i cittadini a rimanere a casa, evitare gli spostamenti inutili e, quindi, entrare negli uffici postali solo per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili avendo cura di indossare dispositivi di protezione personale.

E’ importante, inoltre, entrare in ufficio uno per volta, aspettando l’uscita del cliente precedente e mantenendo sempre e comunque la distanza di sicurezza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Accredito pensioni, da aprile avverrà in anticipo

Gli assegni mensili di aprile verranno accreditati il 26 marzo per chi è titolare di un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o una Postpay Evolution.

I pensionati che sono titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare l’assegno mensile presso gli oltre 7.000 Atm Postamat.