Peperoni cruschi in friggitrice ad aria senza essiccarli prima

Oggi vi stupirò perche sono riuscita a realizzare i peperoni cruschi in friggitrice ad aria senza essiccarli, sapete bene che testo continuamente ricette, per esempio poco tempo fa ho inventato il ragù in friggitrice ad aria.

I peperoni cruschi sono una prelibatezza tipica della cucina mediterranea, un piacere croccante che può essere facilmente realizzato senza doverli prima essiccare. Ecco non resta che seguire le modalità di cottura sotto indicate. Se riporti la ricetta sul tuo sito o blog menziona l’autore è inserisci il link di quotidianpost.it.

- Advertisement -

Cosa sono esattamente i Peperoni Cruschi?

I peperoni cruschi, conosciuti anche come “peperoni secchi” o “peperoni di Senise“, sono un ingrediente tradizionale della cucina italiana, in particolare della regione della Basilicata. Sono peperoni rossi essiccati al sole, con una consistenza croccante e un sapore dolce e leggermente affumicato.

Di solito vengono utilizzati come snack o per arricchire insalate, pasta o altre pietanze. Per fare i peperoni cruschi si utilizza una particolare tipologia di peperone chiamata peperone di Senise IGP. Ha un colore rosso intenso e un sapore dolce con una buccia sottile.

- Advertisement -

Il peperone viene chiamato “crusco” quando dopo la fase di essiccazione all’aria viene fritto in olio bollente, sarà questo passaggio a dargli quella consistenza croccante.

Ingredienti Peperoni Cruschi in Friggitrice ad Aria:

20 peperoni rossi ( tipo cornetti)

Olio extravergine di oliva

Procedimento

Inizia con la selezione di circa 20 peperoni rossi freschi e sani. Io ho utilizzato quelli piccoli e li ho lasciati alcuni giorni in un contenitore per farli ammorbidire. I peperoni rossi conferiranno il colore e il sapore distintivo ai peperoni cruschi.

Lava e asciuga bene i peperoni.

Cottura

Disponi i peperoni direttamente nel cestello della friggitrice ad aria, senza ulteriori condimenti. Ti raccomando cerca di non sovrapporli troppo. Imposta la friggitrice ad aria a 100 gradi e cuoci per 40 minuti.

Dopo la prima cottura, lascia i peperoni a raffreddare per almeno un’ora. Questo permetterà loro di raggiungere la consistenza desiderata.

Seconda e terza cottura:

Riprendi la cottura dei peperoni nella friggitrice ad aria per la seconda volta altri 40 minuti e girali almeno 2 volte poiché quelli di sotto potrebbero restare più morbidi. Lasciali raffreddare per 20 minuti e passa all’ultima cottura di 60 minuti sempre a 100 gradi.

Ultima fase: puff di olio:

Durante gli ultimi 30 minuti della terza cottura, aggiungi leggeri puff di olio extravergine di oliva per arricchire il sapore e ottenere la croccantezza come quando si fanno fritti in olio. Lasciali raffreddare e servili.

Se ti accorgi che ancora non crocchiano perfettamente aggiungi altri 20 minuti sempre a 100 gradi.

QUI TROVI ANCHE IL MIO VIDEO

Consigli

Non alzare mai la temperatura perché già a 120 bruciano. Segui le mie indicazioni e ricorda di girarli un paio di volte durante ogni cottura.

La preparazione dei peperoni cruschi in friggitrice ad aria senza essiccarli è possibile e sorprendentemente semplice. Ti ho portato la tradizione in tavola in poco tempo senza attendere che si essicchino prima. Ricordo a tutti che in forno tradizionale servono circa 7 ore per essiccarli. In friggitrice ad aria ho impiegato 2 ore e 20 minuti ed erano già pronti da mangiare.