Perché gli asciugamani di cotone diventano rigidi se esposti all’aria e al sole?

Tutti sanno che lavare gli asciugamani di cotone senza nessun ammorbidente e lasciati ad asciugare alla luce del sole li rende durissimi. Se questa è sicuramente una conoscenza diffusa, tuttavia non si sa la ragione precisa di questo strano fenomeno. Di recente è stato pubblicato su the Journal of Physical Chemistry C uno studio che cerca di spiegare il fenomeno da un punto di vista scientifico. Nello studio è stata utilizzata una speciale acqua definita “legata”. Tale tipologia di liquido, che ha proprietà uniche, è stata versata su stracci fatti di cotone per studiarne le conseguenze chimiche. Il gruppo di studi si è coordinato anche con Ken-ichiro Murata della celebre Università di Hokkaido per avere maggiori possibilità di successo negli studi.

I risultati dello studio

Il gruppo di ricerca ha utilizzato tecniche scientifiche all’avanguardia come la microscopia a forza atomica (AFM) e la spettroscopia infrarossa. Con l’ausilio di tutte queste tecnologie, i ricercatori hanno individuato una sostanza “viscidosa” presente sui panni di cotone. Ovviamente non stiamo parlando di semplice cellulosa, ovvero il componente primario del cotone. Sembra che sia proprio tale sostanza a causare l’irrigidimento del panno formato da cotone dopo l’evaporazione dell’acqua. La sostanza viscidosa causa una adesione capillare rendendo super rigido il panno. Takako Igarashi della Kao Corporation ha ipotizzato che l’utilizzo di agenti chimici come gli ammorbidenti possano ridurre l’attrito tra le fibre di cotone. Sarebbe questo quindi il motivo per il quale lavando gli asciugamani mediante l’ammorbidente non rende il capo rigido dopo essere asciugato.

Lo studio non è scevro di conseguenza pragmatiche, anzi può avere delle importanti implicazioni negli studi di settore. Il presente lavoro dimostra come gli ammorbidenti (o altri prodotti) agiscono sul cotone. Potrebbe essere la base per creare nuovi prodotti maggiormente efficaci ed innovativi per lavare i nostri abbigliamenti.

