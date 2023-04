Perchè la frutta tagliata diventa nera? 5 soluzioni svelate dagli chef per conservarla

A molti capita spesso: la frutta, una volta tagliata, diventa nera in un batter d’occhio. Infatti, i migliori chef italiani e mondiali usano dei metodi eccezionali e funzionanti per conservare la frutta tagliata. Per evitare di far diventare tutti i frutti neri, si può agire con delle soluzioni. Di seguito i trucchi che ci consentono di conservare la frutta a lungo termine, passando per le regole per i principali frutti: dei veri e propri accorgimenti che mantengono la frutta fresca che colorerà la tavola con dei piatti strepitosi e gustosi.

Per quale motivo la frutta tagliata diventa nera?

Nel momento in cui si taglia un frutto inizia un processo di ossidazione poiché la polpa interna entra in contatto con l’ossigeno e di conseguenza avviene una reazione chimica che innesca l’ossidazione. Per questo motivo occorre bloccare tale processo per poter evitare la frutta di colore nero dopo il taglio.

Ecco come conservare la frutta tagliata: 5 metodi degli chef per evitare che diventi nera

Le soluzioni degli chef per evitare che la frutta diventi nera dopo averla tagliata sono semplici: aiutano a conservare questo alimento più tempo possibile.

La prima soluzione include l’aggiunta del succo di limone sulla frutta dopo averla tagliata, il quale agisce sul processo di ossidazione bloccandolo. Di conseguenza, in questo modo si può evitare che la frutta tagliata diventi nera.

Il secondo modo consiste nel dividere agrumi dalla frutta, quindi senza inserirli nello stesso contenitore.

Per esempio, per quanto riguarda le banane, dolci ma acerbe quando non sono mature, dovranno essere separate (ma entrambe non dovrebbero essere conservate in frigo): una banana poco matura ha bisogno del processo di maturazione più veloce. Per cui non è necessario mettere vicino una banana matura con una meno matura.

Diversamente dalle banane, i delicati frutti di bosco si possono mantenere nel frigorifero solo dentro contenitori con dei buchi.

Invece, per evitare che le mele tagliate diventino nere, è opportuno aggiungere succo di limone e zucchero, oppure calarle nell’acqua salata per dieci minuti.

La frutta tagliata diventa nera? Ora non più con i segreti degli chef.