Disney+ ha diffuso il primo teaser della nuova serie originale Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

L’epica serie, basata sulla saga di libri best-seller del pluripremiato autore Rick Riordan, debutterà mercoledì 20 dicembre 2023 su Disney+ con i primi due episodi e con nuovi episodi ogni settimana.

- Advertisement -

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo racconta

la fantastica storia di un moderno semidio dell’età di 12 anni, Percy Jackson, che sta iniziando ad accettare i suoi nuovi poteri divini quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere l’avventura di una vita per ritrovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.





La serie è interpretata da

Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

- Advertisement -

Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”,

ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin.

Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.



La serie di libri di “Percy Jackson” ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo.

DISNEY+



Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, insieme ai Simpson e molto altro. In alcuni mercati internazionali, il servizio include anche il brand di contenuti di intrattenimento generale, Star. Servizio di streaming direct-to-consumer di punta di Disney, Disney+ offre un catalogo in continua crescita di prodotti originali esclusivi, tra cui lungometraggi, documentari, serie live-action e animate e cortometraggi. Con un accesso senza precedenti alla lunga storia di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è anche la casa dello streaming dove trovare in esclusiva le ultime uscite distribuite da The Walt Disney Studios. Per saperne di più, visita il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home o scarica l’app di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobile e TV connesse.





Disney Branded Television



Disney Branded Television riunisce i narratori creativi e i team di produzione e marketing responsabili delle serie televisive targate Disney, dei film e di altri programmi di genere live-action, animati e unscripted. Il gruppo contribuisce ad arricchire la piattaforma streaming Disney+ e i canali lineari Disney Channel, Disney XD e Disney Junior con contenuti rivolti a bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie, con storie fantasiose e aspirazionali, che riflettono il loro mondo e le loro esperienze.





20th Television



Come parte di Disney Television Studios, 20th Television è un creatore prolifico di contenuti di intrattenimento del settore, tra cui la comedy targata Hulu più vista, ONLY MURDERS IN THE BUILDING di Dan Fogelman, John Hoffman e Steve Martin, HOW I MET YOUR FATHER, di Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, e i drama acclamati dalla critica THE DROPOUT di Liz Meriwether, e DOPESICK – DICHIARAZIONE DI DIPENDENZA di Danny Strong e con Michael Keaton;

la nuova comedy di successo targata ABC ABBOTT ELEMENTARY di Quinta Brunson e THE WONDER YEARS di Saladin Patterson e Lee Daniels; la nuova acclamata serie FX THE OLD MAN di Jon Steinberg con Jeff Bridges e la serie di successo AMERICAN HORROR STORY di Ryan Murphy e Brad Falchuk; THIS IS US di Dan Fogelman, la serie di punta della NBC;

la serie drama numero 1 di Fox 9-1-1 e il suo spinoff 9-1-1: LONE STAR di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, oltre a decine di altri titoli. Le serie di 20th Television hanno collezionato 1867 nomination agli Emmy e 214 vittorie, oltre a numerosi Golden Globe, Premi Humanitas e Peabody Award. Tra le serie di riferimento di questi 70 anni di storia dello studio ci sono classici come BATMAN, MODERN FAMILY, M*A*S*H, GLEE, E ALLA FINE ARRIVA MAMMA, BONES, EMPIRE, FRESH OFF THE BOAT, 24, BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI, NEW GIRL e X-FILES.