Petrolio, oggi potrebbe arrivare l’accordo con l’OPEC

Non è stato trovato ancora nessun accordo sui tagli per la produzione di greggio. Dall’inizio dell’anno ad oggi, le quotazioni sono state messe a tappeto dal coronavirus e dalle ingenti perdite subite dalla domanda.

Riunione dell’Opec in arrivo?

La riunione di Marzo non si era conclusa bene, i produttori esterni non erano riusciti a trovare alcuna intesa. Nel meeting OPEC di oggi, però, potrebbe davvero arrivare l’attesa svolta. Oggi forse arriverà l’accordo sui tagli del prezzo del petrolio. E’ guerra aperta fra Russia e Arabia Saudita.

La riunione di oggi dovrebbe svolgersi in maniera telematica per ragioni di sicurezza, durante la quale i produttori dovranno trovare una nuova intesa riguardo al taglio della produzione. Si presume (forse di 10-15 milioni di barili al giorno) per far in modo di sostenere il prezzo del petrolio dato che ha perso valore quest’anno a causa dell’epidemia. Gli Stati Uniti non è ancora chiaro se parteciperanno alla riunione. Se il presidente Trump decidesse di non aderire, i tagli potrebbero risultare insufficienti a compensare le ingenti perdite subite dalla domanda negli ultimi tre mesi. Il prezzo del petrolio potrebbe risentire in maniera decisa di un’intesa giudicata inefficace.

L’obiettivo è frenare il tracollo dei prezzi dicono dall’Opec l’organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.

Riunione straordinaria del G20

Durante le prossime riunioni a prescindere se ci sarà l’accordo o meno l’OPEC verrà seguito da una riunione straordinaria del G20 ai quali parteciperanno i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei 20 paesi più industrializzati. I ministri dell’energia dei vari Paesi cercheranno di studiare ulteriori mezzi per limitare l’impatto del coronavirus sul settore. Molto probabilmente l’incontro online avverrà già domani.