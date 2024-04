Petto di pollo farcito in friggitrice ad aria croccantissimo

Il petto di pollo farcito in friggitrice ad aria è un piatto irresistibile che unisce la delicatezza della ricotta, il sapore del prosciutto cotto e la cremosità della provola affumicata con il contrasto croccantissimo della panatura. Perfetto per una cena speciale o per deliziare gli ospiti. Ora non resta che prepararlo. Se adori il petto di pollo prova anche la tagliata di pollo in friggitrice ad aria.

Ingredienti per 4 persone:

4 petti di pollo senza pelle

Ricotta (200g)

Prosciutto cotto a fette (100g)

Provola affumicata a fette (100g)

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva

Pangrattato

Uova (2)

Farina q.b.

Procedimento:

Prepara il petto di pollo tagliandolo leggermente sulla parte più spessa per creare una tasca senza aprirlo completamente.

Riempilo con un po’ di ricotta precedente mescolata con un filo di olio, sale e a piacee erba cipollina, poi aggiungi una fetta di prosciutto cotto e una fetta di provola affumicata.

Chiudi la tasca e assicurati che la farcitura sia ben distribuita senza che fuoriesce.

Prepara tre piatti, uno con la farina, uno con le uova sbattute e uno con il pangrattato.

Passa ogni petto di pollo prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato, premendo delicatamente per far aderire il pangrattato.

Posiziona i petti di pollo sulla griglia della friggitrice ad aria dove avrai passato un pennello con olio oppure un puff di olio spray, spennellali leggermente con olio d’oliva o puff di olio spray.

Cottura

La cottura in friggitrice ad aria è una opzione più leggera rispetto alla frittura tradizionale, garantendo comunque un risultato croccante e gustoso.

Cuoci a 180°C per circa 20-25 minuti o finché sono dorati e croccanti. Verso metà cottura gira i petti di pollo farciti e dai un ulteriore puff di olio.

Controlla la cottura per evitare che diventino troppo secchi.

Consigli: