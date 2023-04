Piatti e posate che puzzano di uovo: prova questo rimedio

La pulizia di piatti e stoviglie richiede sempre una certa cura e attenzione. Spesso si tende ad impegnarsi nel lavaggio, ma non si riesce ad eliminare alcuni cattivi odori come quello delle uova fritte o sode. Un’aroma non proprio piacevole che può compromettere anche il sapore delle successive pietanze.

Per eliminare da piatti e posate questo cattivo odore si può ricorrere a dei rimedi semplici e anche a basso costo. Metodi facilissimi che non tutti conoscono e che danno dei risultati sorprendenti.

Ma vediamo quali sono questi trucchi che fanno scomparire totalmente la “puzza” di uova fritto e sodo

In primo luogo c’è il metodo dell’acqua: un rimedio facilissimo. Sarà sufficiente sciacquare con acqua fredda gli utensili compromessi prima di passare il sapone e sciacquare con acqua calda. In tal modo il cattivo odore non sarà assorbito dalle stoviglie e verrà eliminato del tutto.

Altro rimedio è quello che sfrutta il limone e le sue proprietà naturalmente antibatteriche e acide. Una volta diviso il limone a metà sarà sufficiente strofinarlo sulle stoviglie e attendere qualche minuto prima di risciacquare con acqua e sapone. È utile usare anche le bucce degli agrumi basterà bollirle con gli utensili impregnati di cattivo odore.

Stoviglie e cattivi odori: usa l’aceto

Si può eliminare la la puzza di uovo e l’odore di pesce dalle stoviglie anche usando l’aceto in due modi. Nel primo caso possono essere immersi nell’aceto per qualche minuto e poi lavati, oppure può essere imbevuta una spugna con dell’aceto e passarla su posate e altri oggetti impregnati di cattivo odore.

Meno noto ma efficace anche il metodo che si avvale delle foglie d’alloro. Si fanno bollire con del succo di limone e il preparato eliminerà i cattivi odori da stoviglie, posate e tutti gli utensili da cucina.

E tu quale metodo usi per eliminare la puzza di uova dai piatti e dalle stoviglie?