Pier Silvio Berlusconi: il saluto eclatante al padre

Pier Silvio Berlusconi dice addio al padre facendo un gesto eclatante che coinvolge l’intera Mediaset. La rete, dopo la perdita di Maurizio Costanzo che ha segnato profondamente i corridoi di Mediaset, oggi affronta un nuovo lutto, quello del suo fondatore. Da qualche anno la dirigenza è stata affidata a Pier Silvio che grazie agli insegnamenti del padre è riuscito a far crescere Mediaset rendendola un network internazionale.

Silvio Berlusconi è venuto a mancare oggi dopo una lunga malattia. Gli ultimi mesi sono stati difficili per l’ex premier e l’esito finale non poteva essere diverso. I figli sono stati al capezzale di Berlusconi, così come la compagna Marta Fascina che gli ha donato gli ultimi mesi di vita felice. La perdita per Pier Silvio e i suoi fratelli è sicuramente drammatica, anche se si aspettavano il decesso.

Per salutare il padre Pier Silvio ha scelto di fare un gesto davvero eclatante: sulla torre Mediaset di Cologno Monzese sono apparse le scritte commoventi di “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”, due messaggi condivisi da tutti i dipendenti Mediaset che si sono sempre sentiti a casa nell’azienda del Biscione e che hanno lavorato in condizioni d’estrema libertà. L’AD di Mediaset è tra i figli più in vista dell’ex premier.

Silvio Berlusconi, chi sono i figli

L’imprenditore oltre a Pier Silvio ha avuto altri 4 figli. Oggi tutti adulti e impegnati nelle varie aziende di famiglia sono meno noti dell’ad di Mediaset ma hanno vissuto il genitore appieno: Marina, Barbara, Eleonora e Luigi. Gli ultimi tre sono nati dall’unione di Silvio Berlusconi con Veronica Lario, mentre Pier e Marina sono il frutto dell’unione dell’ex premier con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Nonostante le madri diverse i fratelli sono sempre stati molto uniti e hanno trovato il modo di realizzarsi come una famiglia. In questo momento difficile non possono che stringersi l’uno all’altro.