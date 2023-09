Pino Insegno: “Giorgia Meloni? E’ una mia amica: una persona che stimo”

Prossimo a tornare in onda con Il Mercante in fiera Pino Insegno è molto felice di tornare in tv. Ha già condotto il format in passato ed è certo che sarà un successo. In Rai è partito il promo e c’è molta attesa per il debutto. In attesa di tornare in video l’ex volto de La Premiata Ditta si è raccontato in un’intervista rilascia a Gente.

L’attore ha parlato della sua amicizia con Giorgia Meloni e del suo rapporto attuale con la premier: “È una mia amica, è una persona che stimo. Come è nata la nostra amicizia? Ci siamo incrociati tanti anni fa, conosco anche la sorella. Io di lavoro faccio pure il formatore per le aziende: da 26 anni insegno l’uso della voce alle persone per parlare in pubblico. Ho anche aiutato qualcuno di loro a esprimersi meglio sul palco. E stato un rapporto confidenziale e professionale.”

Il rapporto tra il primo ministro e il comico è sincero e nato qualche anno fa. Ha poi ribadito il suo parere sulla comunità LQBTQIA, verso i quali non nutre nessun pregiudizio: “Per me la diversità va accettata, essere gay non è anormale: è una condizione che va rispettata. Nella mia vita sono sempre stato circondato da persone omosessuali. La sessualità non ha colore”.

Pino Insegno: “ho solo un testicolo“

L’attore ha poi rivelato d’aver scoperto per caso a 8 anni d’avere un solo testicolo. La madre glielo ha riferito in modo inaspettato, ed è anche per questo che nella vita ha cercato di far emergere altri aspetti di se stesso:

“Crescendo ho puntato su “altre cose” nel rapporto intimo, ho imparato ad amare le donne senza pensare per forza alla prestazione. Ne ho parlato perché so che ci sono tanti uomini nelle mie condizioni ed è giusto che sappiano che puoi avere una vita normale. lo ho avuto varie donne e quattro figli. Vi sembro uno che abbia avuto problemi?”