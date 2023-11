Pizzette da buffet in friggitrice ad aria, pronte in 8 minuti

Le pizzette da buffet in friggitrice ad aria sono un’idea geniale per preparare una tavola da festa, un aperitivo tra amici e in particolare sono una golosità per gli amanti della pizza. Con pochi ingredienti e una preparazione rapida, queste pizzette di pasta sfoglia saranno pronte da servire. Prova anche i calzoni in friggitrice ad aria.

Ingredienti pizzette da buffet in friggitrice ad aria

1 rotolo di pasta sfoglia

Salsa di pomodoro

Origano e basilico fresco

Sale

Olio extravergine di oliva q.b.

125 g di mozzarella

Procedimento

Taglia la pasta sfoglia in cerchi usando un coppapasta.

In una ciotola, mescola la salsa di pomodoro con origano, sale, alcune foglioline di basilico e olio extravergine di oliva. Ti consiglio di farlo almeno 30 minuti prima così da ottenere una salsa più saporita.

Taglia la mozzarella a listarelle e lasciala sgocciolare per perdere il siero.

Cottura

Riscalda la friggitrice ad aria a 200 gradi per 2 minuti.

Disponi i cerchi di pasta sfoglia sulla griglia della friggitrice ad aria e aggiungi solo la salsa di pomodoro sopra.

Cuoci a 200 gradi per 2 minuti.

Riduci la temperatura a 180 gradi e cuoci per ulteriori 6 minuti, aggiungendo la mozzarella sulla salsa.

Consigli

Aggiungi ingredienti come prosciutto cotto, funghi o peperoni per personalizzare il sapore.

Oltre alla mozzarella, prova formaggi come parmigiano o gorgonzola. Dopo la cottura, completa le pizzette con foglie di rucola, pomodorini tagliati a metà o altre verdure fresche per un tocco di freschezza.

Oltre a origano e basilico, prova con timo, rosmarino o prezzemolo per un aroma extra.