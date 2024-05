Pizzette di melanzane in friggitrice ad aria… sono troppo buone

Le pizzette di melanzane sono un’idea gustosa e leggera per un antipasto o un piatto sfizioso. Segui la mia ricetta facilissima e veloce per prepararle nella friggitrice ad aria in pochi passaggi! Prova anche le melanzane ripiene in friggitrice ad aria.

Ti lascio nella preparazione la videoricetta delle melanzane in friggitrice ad aria con i miei barbatrucchi.

Ingredienti

1 melanzana rotonda grande ( circa 9 fette )

Olio

Sale

12 pomodorini pachino

Origano

Olio extra vergine d’oliva

200 g di mozzarella a fettine

Procedimento

Taglia la melanzana a rondelle di circa 1 cm.

Condisci le rondelle di melanzane con un po’ di olio e sale, poi disponile nella friggitrice ad aria a 190°C per 15 minuti, girandole a metà cottura e aggiungendo un altro puff di olio. Non devi sovrapporle.

In una ciotola, taglia in 4 parti i pomodorini pachino e aggiungi dell’origano, sale e un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva. Mescola il tutto.

Una volta pronte le melanzane, condiscile con 1 cucchiaio di pomodorini e aggiungi le fettine di mozzarella sopra di esse.

Videoricetta come cucinare le melanzane in friggitrice ad aria

https://www.facebook.com/share/v/FyKtVRUmqZV3Y2rp

Cottura

Riponi le melanzane nella friggitrice ad aria e fai sciogliere la mozzarella a 200°C per 3-4 minuti.

Consigli