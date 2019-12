PlayStation: i saldi di Natale 2019

Sony PlayStation Italia ha scontato, fino al 24 dicembre, numerosi prodotti presenti nel catalogo PlayStation: sia le console, che gli accessori ed i giochi. Sicuramente una ghiotta occasione per poter far trovare sotto l’albero un regalo speciale ad un gamer, di qualsiasi età, dato che gli articoli in promozione sono per tutti i gusti oltre che per tutte le tasche.

Ovviamente si può cogliere l’opportunità anche per autoregalarsi qualcosa, specialmente se non si è riusciti a cogliere una buona promozione del Black Friday.

PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro:

PS4 1TB con 2°DS4 al prezzo consigliato di €249,99 invece di €359,99;

invece di €359,99; PS4 1 TB con Call of Duty: Modern Warfareal prezzo consigliato di €249,99 invece di€359,99;

invece di€359,99; PS4 500GBal prezzo consigliato di €199,99 invece di €299,99;

invece di €299,99; PS4 PRO al prezzo consigliato di €299,99 invece di €409,99;

invece di €409,99; PS4 1TB con FIFA 20 al prezzo consigliato di €249,99 invece di €359,99;

invece di €359,99; PS4 PRO con FIFA 20al prezzo consigliato di €339,99 invece di €449,99.

DualShock 4:

Tutti i DS4 al prezzo consigliato di €49,99.

PlayStation VR:

€100 di sconto su tutte le configurazioni disponibili.

Software (solo alcuni presenti nel catalogo):