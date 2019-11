Black Friday 2019: come risparmiare

È iniziata ufficialmente la settimana del Black Friday, che terminerà venerdì 29 novembre. In realtà, molti siti di shop online e negozi fisici hanno deciso di fare la “settimana piena” iniziando ad offrire una selezione di prodotti in saldo o codici sconto già da venerdì scorso.

Che cosa è il Black Friday?

L’usanza del black Friday è nata oltreoceano e solo recentemente si è sviluppata nel nostro Paese ed in generale nei Paesi europei. Il colore “nero”, secondo alcune ricostruzioni, starebbe ad indicare il guadagno per le attività commerciali.

Il giorno scelto per le promozioni coincide con il venerdì successivo a quello del giorno del ringraziamento. Tradizionalmente, negli Stati Uniti, è il giorno in cui si inizia lo shopping natalizio, per trovare i regali per i propri cari oppure le decorazioni più belle e scenografiche per la propria abitazione.

Il Cyber Monday è il lunedì seguente a quello del black Friday: nel 2019 cadrà il 2 dicembre. Questo è il giorno più atteso da chi ama la tecnologia, in quanto è il giorno nel quale è possibile trovare le offerte più appetitose per i prodotti hi-tech.

Come risparmiare durante il black Friday?

Per arrivare preparati al venerdì nero ed accaparrarsi le offerte più appetitose on line, occorre monitorare costantemente i siti internet. Il primo suggerimento è quello di iniziare ad adocchiare quel che si vuole e riempire una wish list in modo da tenere sott’occhio le variazioni di prezzo durante i giorni.

Un ulteriore consiglio è quello di iscriversi alle newsletter: si tratta di un servizio di notifica che arriva via mail, tramite il quale gli e-commerce avvisano gli iscritti dei saldi imminenti. In questo modo è possibile essere tra i primi consumatori ad essere a conoscenza dell’offerta. Proprio per questo, bisogna anche avere la propria carta prepagata (nel caso si scegliesse di acquistare tramite questo metodo) già carica oppure una semplice postapay. Spesso, gli articoli nel carrello vengono rimossi automaticamente dopo poco tempo, tornando disponibili per gli altri clienti.

Infine, è bene specificare che spesso i siti che offrono prodotti simili o lo stesso prodotto si fanno concorrenza sui prezzi (come il caso di echo dot e google home mini, disponibili allo stesso prezzo su più canali di vendita). Per questo si consiglia di tenere d’occhio i siti che comparano i prezzi.