Pluto Tv le novità di gennaio 2025

A gennaio, Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – si arricchisce di nuovi canali, portando contenuti inediti e appassionanti per tutti per iniziare l’anno nuovo con tanti contenuti appassionanti.



NUOVI CANALI DISPONIBILI SU PLUTO TV



A gennaio su Pluto TV arrivano nuovi canali che arricchiranno la programmazione con tante nuove proposte di intrattenimento. Dal 3 gennaio, si accende il canale dedicato ad ‘Alice Nevers’, la serie che racconta le avventure della giovane giudice inquirente e del suo partner Fred Marchand, insieme a caccia di verità e giustizia.

Dal 10 gennaio approda su Pluto TV il canale ‘Cinema Poliziottesco’, con una selezione di pellicole girate tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, pronte a far rivivere l’atmosfera tesa e adrenalinica di un genere d’oro del cinema.

Disponibile in piattaforma ‘Sulle Tracce del Crimine’, dal 13 gennaio una finestra aperta su un’unità speciale della gendarmeria di Bordeaux alle prese con casi intricati. Infine, dal 17 gennaio ritorna Pluto TV Legami Letali, il canale dedicato ai thriller al femminile, con relazioni pericolose, donne assassine e indagini piene di suspense.

STUNT E NUOVI ARRIVI



Fra lunghe maratone dell’orrore e celebrazioni di icone del cinema, questo gennaio promette anche sorprese adrenaliniche e imperdibili. Il 12 gennaio, in occasione del compleanno di Jeff Bezos, Pluto TV Film festeggia con l’esclusiva Minerva “Bezos” in onda alle 21.30. Il 7 gennaio, su Horror Club va in scena la maratona “Puppet Master Night”, dalle 15.00 alle 02.00, con “Puppet Master II”, “Puppet Master III”, “Puppet Master 4”, “Puppet Master: Axis of Evil”, “Puppet Master – Il Burattinaio” e “Puppet Master – Axis Rising”. Sempre il 7 gennaio, su Pluto TV Film Azione, dalle 21.30, si celebra il compleanno di Nicolas Cage con una selezione di titoli che comprende “Bangkok Dangerous”, “Vendetta – Una storia d’amore”, “Cane mangia cane” e “Looking Glass – Oltre lo specchio”.

LE ESCLUSIVE DI MINERVA PICTURES



Il giovedì sera è dedicato alle esclusive di Minerva Pictures, in onda su Pluto TV Film alle 21.30. Il 2 gennaio “American Sicario” racconta la scalata di Erik Vasquez nella malavita messicana e i nemici che dovrà affrontare. Il 9 gennaio “Year 10” proietta in un mondo congelato, dove la razza umana è quasi estinta e la sopravvivenza una costante sfida. Il 16 gennaio “J.T. LeRoy” rivela la grande truffa letteraria dietro l’icona queer dell’ultimo decennio.

Il 22 gennaio “Black Bits” porta nel cuore del dark web, tra chip di valore inestimabile e inganni ad alto tasso di rischio. Il 30 gennaio “Glastonbury” celebra uno dei festival musicali più influenti, mentre in “Io sono nata viaggiando” la voce di Dacia Maraini ripercorre alcune tra le pagine più significative del Novecento.

L’ICONICO UMORISMO FRANCESE IN UN CICLO DEDICATO



Il lunedì su Pluto TV Film Commedia è dedicato alla leggerezza e al fascino della commedia francese. Il 6 gennaio alle 21.00 “Irma Vep” vede la star di Hong Kong Maggie Cheung catapultata a Parigi per recitare nel remake di un celebre serial del cinema muto francese “I vampiri” di Louis Feuillade.

Il 13 gennaio va in onda sempre in prima serata “Tanguy” la storia di un ragazzo brillante e determinato: non ancora trentenne ha due lauree, insegna filosofia, parla perfettamente cinese e giapponese, guadagna un mucchio di soldi e le donne lo adorano. Ha un solo piccolo difetto: vive ancora con i suoi genitori. Il 20 gennaio “Mrs Mills – Un Tesoro Di Vicina” gioca con l’inganno e la scoperta, tra vicine eccentriche e truffatori travestiti.

Il 27 gennaio chiude il ciclo il film “On My Way” che racconta la storia di Bettie, una ristoratrice sessantenne a cui le cose vanno male: il compagno si sta per sposare con una donna più giovane e il ristorante è in crisi. Parte in auto per un viaggio senza destinazione che la riavvicinerà alla figlia e al nipote.

