Pluto Tv ecco le novità di settembre

Da settembre la programmazione di Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount – si arricchisce di entusiasmanti novità, con tanti nuovi contenuti gratuiti da non perdere.





NUOVI CANALI DISPONIBILI



Super! Big Time Rush in partenza il 2 settembre. Una rivoluzione ha sconvolto la vita di quattro amici del Minnesota: un giorno stavano giocando a hockey e quello seguente erano a Los Angeles per diventare il nuovo fenomeno pop. Il canale promette di portare tutta l’energia e il divertimento della celebre serie nelle case degli spettatori.

Disponibile in piattaforma dal 6 settembre, Pluto TV Amori in Cucina: non solo l’appetito vien mangiando, ma anche l’amore! Pluto TV accende i fornelli sulle storie d’amore nate tra un piatto e l’altro: un canale che unisce passione per la cucina e storie romantiche. Per gli amanti del franchising stellare e della fantascienza, dal 13 settembre è disponibile su Pluto TV Star Trek: Deep Space Nine.

A metà del XXIV secolo, le avventure di una squadra di ufficiali della Flotta Stellare che prendono il comando di una remota stazione spaziale aliena ai margini di una nuova frontiera.

OMAGGIO A WALTER CHIARI



Pluto TV Cinema Italiano dedica il giovedì sera a Walter Chiari, con una selezione di film che celebrano il suo talento. Ogni giovedì alle 21.00 rendez-vous con il cinema italiano, con il ciclo ‘La Dolce Vita di Walter Chiari’. Il primo imperdibile appuntamento è con ‘Bellezze sulla spiaggia’ in onda il 5 settembre in prima serata.

Un medico che gestisce una clinica in riva al mare è convinto che le donne siano la causa del comportamento disturbato dei suoi pazienti uomini. Seguiamo le avventure dei pazienti durante una giornata in spiaggia.

Il 12 settembre va in onda ‘Arrivano i nostri’. A causa dei problemi finanziari di suo padre, Lisetta accetta di sposare il ricco industriale Grimaldi, un arrogante creditore. La giovane è però segretamente innamorata di Walter, studente in medicina e autista di Grimaldi. In programma per il 19 settembre ’5 poveri in automobile’: un cocchiere, una comparsa cinematografica, un conducente e un facchino d’albergo acquistano in società un biglietto della lotteria e vincono un’automobile di lusso.

Chiude il ciclo ‘Il Giovedì’, in onda il 26 settembre sempre in prima serata. Dino vede il figlio Robertino dopo cinque anni e inventa una storia sul suo passato per vincere l’affetto del figlio. Alla fine della giornata, però, riesce a stabilire un rapporto positivo e a raccontare la verità.

FILM ADRENALINICI OGNI VENERDÌ



Dal 6 settembre inizia il ciclo adrenalinico “A tutta Azione!” in onda su Pluto TV Film Azione ogni venerdì, alle 21.30. Il 6 settembre va in onda ‘Traitor – Sospetto tradimento’.

Quando l’agente dell’FBI Roy Clayton (Guy Pearce) dirige le indagini su una pericolosa cospirazione internazionale, tutti gli indizi sembrano ricondurre all’ex ufficiale delle operazioni speciali statunitensi, Samir Horn (Don Cheadle). Il 13 settembre in prima serata ‘L’ultima corsa’. Un duro poliziotto di Boston, Pally LeMarr (Kiefer Sutherland), costretto a ritirarsi, non vuole essere trasformato in un criminale da suo fratello Ray, un ladruncolo collegato alla mafia.



Il 20 settembre appuntamento con ‘Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino’. Un sicario (Nicolas Cage) che si trova a Bangkok per portare a termine una serie di lavori viola il suo codice personale quando si innamora di una donna del posto e si lega al suo fattorino. Il ciclo si chiude il 27 settembre con ‘Young Guns – Giovani pistole’. Nel 1878, New Mexico, John Tunstall recluta giovani pistoleri dalla strada per farli lavorare nel suo ranch, ma insegna anche loro a leggere e li istruisce.



Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che saranno trasmessi sul servizio streaming gratuito di Paramount segui gli account ufficiali ufficiale di Pluto TV su Instagram e TikTok.

