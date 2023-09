Polizia locale, indetto concorso a Vanzaghello, in provincia di Milano

In queste settimane, sono girate diverse notizie relative ad offerte di lavoro e concorsi per vigili urbani. Ecco l’occasione in provincia di Milano, Lombardia, nel Comune di Vanzaghello. Selezione pubblica aperta a diplomati per entrare a far parte del corpo della polizia locale, selezione per un posto. Domanda di immissione online, con scadenza il 30 settembre 2023. Il link del bando con informazioni su dove inviare la domanda, tramite portale inPA reclutamento.

Stipendio e contratto

I vincitori assunti in servizio saranno inquadrati nel profilo professionale e giuridico di “Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori CCNL 16.11.2022 (ex cat.C)” – da destinarsi rispettivamente al Servizio Polizia Locale – Polizia Locale – C.C.N.L. “Funzioni locali”. Retribuzione lorda annuale di 21.392,87 euro, previste tredicesima mensilità, benefici contrattuali, quote di assegno per nucleo familiare. Paga mensile di 1783 euro.

Requisiti

Cittadinanza italiana . Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani (es. cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano);

. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani (es. cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano); Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali;

e iscrizione nelle liste elettorali; Patente di guida di cat. B;

di guida di cat. B; Posizione regolare nei confronti della leva militare;

Non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” o aver rinunciato a tale status;

Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Agente di Polizia Locale;

allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di Agente di Polizia Locale; Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

Assenza di condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.lgs. n. 165/2001 o altra condizione di impedimento all’esercizio della funzione correlata al posto da ricoprire. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio;

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Conoscenza della lingua inglese.

Materie previste per esame scritto e orale