Pollo al limone in friggitrice ad aria, croccante fuori con questo trucco

Il pollo al limone è un classico intramontabile che può essere reinventato in tanti modi. Per realizzarlo utilizzeremo la friggitrice ad aria. Questo metodo di cottura renderà il pollo succoso all’interno e croccante fuori, con un tocco di freschezza grazie al limone e alle erbette aromatiche.

La cucina è arte

Ingredienti pollo al limone in friggitrice ad aria

800 g di ali o fusi di pollo

2 limoni bio

Rosmarino

Pepe

Sale

Pangrattato

Procedimento

Condite le ali di pollo o i fusi in una ciotola con sale, pepe, rosmarino tritato e il succo dei due limoni. ( per un gusto in piu grattugiate un po di buccia di limone assicurandovi di non utilizzare la parte biancs perche amarognola) Lasciate marinare in frigo per almeno 30 minuti per consentire ai sapori di amalgamarsi. Una volta marinate, spolverare le alette con il pangrattato, assicurandovi di distribuirlo uniformemente.

Cottura

Posizionate le alette o i fusi nel cestello della friggitrice ad aria preriscaldata e cuocete a 190°C per i primi 20 minuti. Questa temperatura iniziale assicurerà che il pollo inizi a cuocere internamente mantenendo la sua succosità. Girate dopo i primi 20 minuti e spolverate anche il lato opposto con il pangrattato. Questo passaggio aggiuntivo garantirà una croccantezza uniforme su entrambi i lati del pollo.

Alzare la temperatura a 200°C e continuare la cottura per ulteriori 15 minuti, finchè il pollo sarà perfettamente cotto. Ricordo che per le alette serviranno meno minuti di cottura.

CLICCA QUI –>> SEGUI IL NOSTRO CANALE WHATTSAPP PER RICEVERE GRATIS LE RICETTE

Canale whattsapp Ricettefriggitricearia.it

Consigli

Aggiungete le vostre spezie preferite per personalizzare il sapore del pollo, per esempio aglio tritato.

Accompagnate il pollo al limone con contorni leggeri e freschi per un pasto bilanciato, per esempio con le melanzane grigliate in friggitrice ad aria.

Ogni friggitrice ad aria può variare leggermente, quindi assicuratevi di controllare il pollo durante la cottura per evitare bruciature.