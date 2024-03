Pollo e peperoni in padella, così non lo avete mai provato

Se siete in cerca di un secondo piatto con il quale deliziare la famiglie o gli ospiti dovete preparare il pollo e i peperoni in padella. Il tempo di preparazione è molto breve e la ricetta richiede solo l’uso della padella. In un’ora avrete preparato una pietanza dal sapore prelibato, ideale sia per il pranzo della domenica che per una cena gustosa.

Ingredienti per quattro persone

1 pollo da 1 kg tagliato a pezzi

1 peperone rosso

2 peperoni gialli

10 pomodorini pachino

olive nere senza nocciolo

farina q. b.

uno spicchio di aglio

rosmarino fresco

olio extravergine di oliva

3 cucchiai di vino

sale e pepe nero

Procedimento

Lavate i peperoni, asciugateli ed eliminate il picciolo per poi tagliarli in due togliendo semi e filamenti. Procedete con un ulteriore taglio a strisce e poi in pezzetti regolari. Mettete da parte i peperoni e prendete una padella. Versate l’olio e aggiungete uno spicchio di aglio e fate rosolare.

A questo punto infarinate i pezzi di pollo. Non appena l’aglio sarà dorato aggiungete il pollo nella padella e lasciatelo rosolare fino a che sarà dorato su entrambi i lati. Togliete l’aglio e aggiungete i peperoni, i pomodori tagliati a meta, le olive nere senza nocciolo e il rosmarino. Fate cuocere per cinque minuti. Versate il vino e fatelo sfumare prima di aggiungere un mestolo di acqua, il sale e il pepe. Finite di cuocere il tutto tenendo il coperchio per circa trenta minuti. Servite il pollo ai peperoni con una spolverata di prezzemolo tritato.

Cottura in friggitrice ad aria

La stessa ricetta potete farla in friggitrice ad aria. Inserite nella teglia prima l’olio, aglio, peperoni e pomodorini. Fate cuocere per 10 minuti a 200 gradi, poi inserite il pollo infarinato le varie spezie, 2 cucchiai di vino e cuocete a 180 gradi per 35 minuti mescolando spesso.