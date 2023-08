Polpette di peperoni in friggitrice ad aria, con cuore filante di scamorza

Le polpette di peperoni e scamorza affumicata sono un’ode alla delizia, un incontro tra il croccante e il filante. Con l’aiuto della friggitrice ad aria, potrete godervi questo piatto senza sensi di colpa. Una ricetta semplice e gustosa per preparare queste irresistibili polpette in friggitrice ad aria.

Le polpette sono da tempo un classico intramontabile nella cucina di tutto il mondo. Ma cosa succede quando si mescolano con uno degli ingredienti più amati e versatili, i peperoni? Realizzerete dei golosi bocconcini che non solo soddisferanno il vostro palato, ma apporteranno anche una nota di colore e nutrizione alle vostre pietanze preferite.

- Advertisement -

Ora non resta che provarle subito…

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti (circa 15-20 polpette):

500 g di peperoni gialli e rossi

4 fette di pane raffermo

2 cucchiai di pan grattato + quantità extra per la panatura

4 cucchiai di formaggio grattugiato

1 uovo

Pepe

Sale

50 g di scamorza affumicata

Olio evo

Procedimento

Preparazione dei peperoni: Lavate i peperoni e cuoceteli in friggitrice ad aria seguendo la nostra ricetta.

Lasciateli raffreddare nel cestello qualche minuto, poi potrete rimuovere la pelle agevolmente. Tritate finemente la polpa dei peperoni.

Preparazione dell’impasto: In una ciotola, mettete le fette di pane raffermo e inzuppatele in acqua o latte. Strizzatele bene e sbriciolatele finemente. Aggiungete i peperoni tritati. Incorporate anche il pan grattato, il formaggio grana, l’uovo, il pepe e il sale. Mescolate tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Formazione delle polpette: Prendete porzioni dell’impasto e formate delle polpette rotonde delle dimensioni desiderate, aggiungete all’interno un quadratino di scamorza affumicata. Date un puff di olio e rotolatel nel pangrattato.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria 180°C per 2 minuti, inserite le polpette e date un puff di olio. Cuocete a 180 gradi per 15 minuti scuotedo il cestello almeno 3 volte. Se preferite la friggitrice a fornetto, adagiate le polpette su una teglia leggermente unta con olio d’oliva e fate cuocere sempre a 180 gradi per 15 minuti girando a metà cottura.

Ricordate che i minuti potrebbero cambiare a secondo del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Le polpette di peperoni e scamorza affumicata saranno croccanti fuori e filanti all’interno. Sono perfette come antipasto, sfizioso contorno o anche come piatto principale.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Aggiungete eventuali spezie o erbe aromatiche che amate per rendere le polpette ancora più saporite e adatte ai vostri gusti.

Servitele accompagnate da una salsa allo yogurt greco.