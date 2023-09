Questo è un piatto davvero sfizioso e gustoso. Vi invitiamo quindi a tenere da parte questa facilissima ricetta delle polpettine di melanzane in friggitrice ad aria.

La melanzana è un ingrediente estremamente versatile ma soprattutto sano e si rivela un alleato perfetto in cucina. Sarà infatti possibile prepararci moltissime leccornie; il suo gusto dolciastro ci conquisterà.

- Advertisement -

Se volete cimentarvi in altro ecco come fare gli Involtini di melanzane in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti polpettine di melanzane in friggitrice ad aria

1 melanzana grande

3 patate medie

1 uovo

3 fette di pancarrè

1 aglio tritato

pangrattato q.b

formaggio grattugiato q.b.

Sale

Pepe q.b.

Procedimento

Cuocete le patate finché diventano tenere e lasciatele raffreddare, oppure potete cuocerle in friggitrice ad aria seguendo questa nostra ricetta.

Nel frattempo, tagliate la melanzana a piccoli cubetti e cuocete in friggitrice a 180 gradi per 15 minuti oppure cuocete la melanzana intera dopo averla bucherellata a 190 gradi per 20 minuti. Lasciate raffreddare.

Mettete le melanzane ( o la polpa se sono cotte intere) le patate schiacciate in una ciotola, aggiungete il sale, l’aglio tritato, il pepe, l’uovo, le fette di pancarrè bagnate nel latte e poi strizzate e abbondante formaggio grattugiato. Mescolate bene fino ad ottenere un composto morbido.

Ungete le mani con un po’ d’olio e formate le polpette. Passale nel pangrattato.

Cottura

Cuocete le polpette in friggitrice a 190 gradi per 12 minuti, spruzzate un po’ di olio. Girate le polpette a metà cottura. Le tempistiche potrebbero leggermente variare come detto, in base alla grandezza delle polpette e alla marca della vostra friggitrice ad aria.

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Consigli

Sfornate le polpettine di melanzane e servile calde come antipasto o come accompagnamento per un pasto principale.

Potete arricchire le polpettine con una generosa porzione di erbe aromatiche fresche come prezzemolo o basilico al composto.