Pomeriggio 5, Myrta Merlino debutto flop? Le critiche social

E’ andata in onda oggi la prima puntata del nuovo Pomeriggio 5, così come l’ha voluto Pier Silvio Berlusconi. Il format è stato totalmente rivoluzionato e privato della sua storica conduttrice, Barbara D’Urso. A quanto pare Carmelita si è concessa una vacanza fuori dall’Italia proprio per non emettere nessun giudizio.

Il debutto di Myrta Merlino su Canale 5 non ha ricevuto grandi consensi. Nonostante Mediaset abbia dato al contenitore pomeridiano tutti i vantaggi possibili ora tocca alla conduttrice dimostrare d’essere in grado di sostenere la sfida e far dimenticare un’icona come Barbara D’Urso. C’è da dire che le prime parole della giornalista sono state decisamente melodrammatiche. Ha evidenziato che per lei è tutto nuovo, anche il pubblico:

- Advertisement -

“Che emozione, le prime sono sempre una grande emozione. Tutto nuovo per me, prima volta a Canale 5” Ha poi aggiunto: “Dal Covid non ho più avuto il pubblico, che emozione. “Vi faccio una promessa, della mia vita passata professionale porterò il mio amore e il mio rispetto e sarò sempre dalla vostra parte”. In seguito non ha mancato di citare la D’Urso, ringraziandola del suo lavoro fatto con dedizione e impegno per 15 anni.

Myrta Merlino saluta Barbara D’Urso: i social insorgono

“Voglio ringraziare Barbara d’Urso che per 15 anni ha condotto questo programma. Ciao Barbara, grazie“, queste le parole usate dalla giornalista, neo conduttrice di Pomeriggio 5. Ovviamente il riferimento a Carmelita non è piaciuto a molti fans sui social. Tanti i commenti critici rivolti alla Merlino che hanno sottolineato quanto la giornalista non sia stata del tutto spontanea.

- Advertisement -

Alcuni twitter hanno infatti rivelato che Myrta Merlino ha letto il gobbo durante il suo discorso d’apertura. Una scelta che non è piaciuta ai fans storici di Pomeriggio 5 che hanno rivendicato il ritorno della D’Urso. “Ridateci Barbara”, “Quanto è cringe questa apertura”, questi solo alcuni dei tanti commenti.