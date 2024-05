Pomodori ripieni di riso in friggitrice ad aria. La ricetta facilissima

Oggi vi presento la preparazione dei deliziosi pomodori ripieni di riso, un piatto gustoso e sano perfetto da preparare con la friggitrice ad aria. Segui passo passo per ottenere un risultato garantito!

Puoi aggiungere a piacere altri ingredienti come della provola affumicata o del prosciutto cotto per un gusto più intenso. Prova anche il ragù in friggitrice ad aria.

Ingredienti

6 pomodori maturi

180 g di riso

40 g di parmigiano grattugiato

125 g di mozzarella fiordilatte a cubetti

Olio, sale, pepe, aglio, basilico (a piacere)

Procedimento

Taglia la calotta ai pomodori e svuotali dalla polpa interna. Frulla la polpa, in un pentolino inserisci l’olio e l’aglio tritato finemente fai soffriggere senza bruciare. A questo punto aggiungi la polpa, il pepe, sale e il riso. Mescola il tutto e fai bollire per 10 minuti.

Manteca il riso con il parmigiano grattugiato. Riempi metà dei pomodori con il riso, aggiungi i cubetti di mozzarella e copri con il resto del riso. Chiudi con le calotte.

Aggiungi un filo d’olio e basilico sopra i pomodori.

Cottura

Cuoci in friggitrice ad aria a 180°C per 30 minuti.

