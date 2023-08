Poste Italiane nel 2023: piano assunzioni, offerte di lavoro

Poste Italiane è in cerca di personale per svariati ruoli in diverse regioni italiane, coprendo mansioni che vanno dalla consegna postale all’assistenza agli sportelli. I profili richiesti includono postini, impiegati sportellisti, addetti allo smistamento postale, operatori di sportello, consulenti commerciali e mobili, nonché specialisti in front end per la promozione e la vendita dei servizi aziendali. Questo fa parte di un piano aziendale che mira a effettuare 25.000 assunzioni entro il 2024.

Assunzioni per Postini a Tempo Determinato

Le assunzioni per postini avvengono mediante contratti a tempo determinato, utilizzati per coprire assenze, picchi stagionali e specifiche esigenze di personale. Altri profili possono essere assunti a tempo indeterminato, a termine o tramite stage. Le selezioni coinvolgono l’intero territorio nazionale e accolgono candidati con diplomi o lauree, senza richiedere esperienza per i postini.

Selezione e Graduatorie

Il processo di selezione comprende un test online di ragionamento logico, seguito da un colloquio e una prova pratica di guida per i candidati che superano la prima fase. Le selezioni sono aperte in diverse regioni e province, e i candidati possono esprimere una preferenza territoriale. Lo stipendio base mensile per i postini è di circa 1.200 Euro netti, con la possibilità di straordinari.

Requisiti e Sedie Lavorative per Postini

I requisiti per diventare postino includono un diploma di scuola media superiore con una certa votazione minima, una patente di guida idonea per il motomezzo aziendale (di solito un motorino Piaggio Liberty 125 cc) e, per Bolzano, il patentino del bilinguismo. Le sedi di lavoro per i postini sono disseminate in numerose regioni e province italiane.

Processo di Candidatura

Gli interessati possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae tramite la piattaforma dedicata sul sito web di Poste Italiane. La società pubblica annunci secondo le necessità di personale e non è indispensabile tenere conto della data di inserimento dell’annuncio, ma piuttosto se l’annuncio è ancora visibile sul sito. Le selezioni si svolgono in più fasi, compresi test, colloqui e prove pratiche.

