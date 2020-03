Premi César: vince Polanski, proteste in sala ed in strada

Caos nella serata della consegna dei premi César, gli Oscar francesi: proteste e manifestazioni contro Roman Polanski, regista di “J’accuse” e premiato come miglior regista. Polanski, assente alla manifestazione (così come tutto il cast della pellicola), è accusato di violenze sessuali e proprio per questo dei fischi e dei boati si sono propagati per la sala. A ritirare la statuetta è stata l’attrice Emmanuelle Bercot.

In seguito, alcune attrici, come Adele Haenel e Céline Sciamma hanno abbandonato la premiazione in segno di protesta a suon di “Vergogna”!, mentre alcuni manifestanti dall’esterno dal pomeriggio di ieri hanno gridato slogan contro il regista tenendo dei fumogeni in mano tenuti a distanza dagli agenti e da alcune barriere metalliche.

Le manifestanti, molte delle quali attiviste di un gruppo femminista, hanno danzato ispirandosi al gruppo cileno femminista “Las Tesis“, ma sono state bloccate dagli agenti. In totale, erano circa un centinaio le persone radunate al di fuori della sala, gridando a gran voce la loro indignazione per la nomination di Polanski.

Le accuse al regista

Roman Polanski, è da anni infatti indagato con l’accusa di stupro ai danni di una piccola modella di soli 13 anni, avvenuto nel 1977. Proprio per questo, non può metter piede negli States da allora. Ma non è l’unica: anche una fotografa ed ex modella francese di nome Valentine Monnier ha dichiarato sulle pagine di Le Parisien di aver ricevuto abusi dal regista nel 1975. “Mi colpì, mi riempì di botte, fino a quando non opposi più resistenza, poi mi violentò facendomi subire di tutto. Avevo appena 18 anni”.

I fatti sono attualmente tutti prescritti, ma il popolo non sembra aver dimenticato. La nomination di Polanski ha inoltre spinto l’intera direzione dei premi César a dimettersi per la decisione assunta, profondamente criticata dal mondo del cinema francese.