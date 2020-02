Primark Roma: dove, quando aprirà e come fare domanda?

E’ ufficiale, nella capitale verrà aperto il primo Primark di Roma. L’apertura è prevista agli inizi di Maggio 2020.

Primark primo store a Roma

Il primo store romano del marchio irlandese sarà distribuito su due piani, per un totale di 4500 metri quadri: 40 camerini, 42 casse e un’area relax con wi-fi e postazioni per la ricarica degli smartphone. Nel negozio lavoreranno 300 persone, che verranno selezionate tra gli oltre 10mila candidati.

Primark aprirà nel centro commerciale Maximo precisamente sulla Laurentina. Sarà il sesto negozio Primark aperto in Italia dopo quello ad Arese, Campi Bisenzio (Firenze), Verona, Brescia e Rozzano (Milano).

Leggi anche: Concorsi e lavoro

Primark, dall’Irlanda al mondo

Primark è un’azienda irlandese che si occupa della vendita di un’ampia gamma di articoli, dall’abbigliamento e prodotti beauty fino ai complementi per la casa, a prezzi vantaggiosi ed è questo il suo successo. Il primo negozio aprì nel giugno 1969 a Dublino in Mary Street a marchio Penneys. Arrivò in Inghilterra nel 1971 con l’apertura di un negozio in Irlanda del Nord, a Belfast e successivamente nel Regno Unito con l’apertura di quattro negozi. Oggi Primark gestisce più di 370 negozi in dodici paesi dislocati in Europa e in America.

In Irlanda lo store non si chiama Primark ma Penneys lo storico marchio. Mentre all’estero l’azienda è costretta a lavorare con il nome Primark, perché Penney era già un marchio registrato da un’altra società e non è stato quindi stato possibile utilizzare questo brand.

Come contattare Primark per lavorare?

Se desideri lavorare nel settore della moda il posto giusto è Primark. Qui potrai far domanda per conoscere tutte le opportunità di lavoro. Lavora con Primark.