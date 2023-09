Principe Alberto e Charlene nessuna crisi: le parole del reale

Negli ultimi mesi si è parlato in più occasioni d’una crisi in corso tra il Principe Alberto di Monaco e la consorte Charlene. Lei reduce da una malattia contratta in Africa circa due anni fa che l’ha costretta a sottoporsi a diverse operazione, non sempre appare a fianco al marito. Questo ha dato adito a diversi rumors sul fatto che i due ufficiosamente sarebbero separati e che avrebbero fatto un accordo segreto per salvare le apparenze.

Charlene avrebbe accettato la proposta del reale per poter stare vicino ai figli e assisterli nella loro crescita. Oggi l’erede della famiglia Grimaldi fa chiarezza sulla sua vita privata e smentisce la crisi. Il suo matrimonio è stabile e non c’è nessuna accordo. Alberto ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della sera a cui ha rivelato di non aver nessun problema coniugale:

“Charlène è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf. Non capisco tutti questi rumor che mi feriscono, su di lei ‘che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci’. Falsità”. Ha poi aggiunto: “Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato, ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro.”

Alberto di Monaco: “Anche noi siamo una coppia che lavora“

Il principe reggente del Principato di Monaco ha sottolineato che anche lui e la consorte sono una coppia che lavora e questo implica che in alcune occasioni si dividono i compiti. Il che rende possibile che siano separati per giorni, perchè impegnati in luoghi e eventi diversi. I due reali nei giorni scorsi hanno preso parte all’inaugurazione della TvMonaco.

Un progetto speciale per Alberto: “Mio padre era un appassionato di tv, lanciò Telemontecarlo nel 1954 e la nuova tv ci permetterà di raggiungere 60 milioni di ascoltatori di lingua francese tramite il network TV5Monde. Una grande opportunità e grande responsabilità per Monaco”.