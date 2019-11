Pupo a Chi: “Mi piace la donna androgina, mascolina”

Intervistato dal settimanale Chi Pupo parla con entusiasmo del suo prossimo impegno in tv, sarà infatti uno degli opinionisti del prossimo Grande Fratello Vip insieme a Wanda Nara. Il ruolo lo emoziona e lo stimola soprattutto perchè al suo fianco avrà una donna esplosiva come la moglie di Icardi anche se poi ammette che lui è più attratto dalle donne androgine e più mascoline:” Sarò una scheggia impazzita, è un sogno che si realizza. Al mio fianco ci sarà Wanda Nara. L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo. Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgina: sessualmente sono borderline, mi piace la donna che somiglia all’uomo.”

Il cantante ci tiene anche a rivelare che gli hanno proposto di partecipare ad molti reality, ma ha scelto di non accettare per vari motivi:” Me li hanno offerti tutti: dal GF alla Fattoria, da Music Farm all’Isola dei Famosi, da Ballando con le Stelle a Ora o mai più. Probabilmente, mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni. Ma per me un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità.“

Pupo: “Ci sono dei personaggi che campano con i reality”

Pupo è convinto che molta gente ha fatto diventare la partecipazione ai reality un vero e proprio lavoro, alcuni sono perfetti per partecipare e ci campano sono bravi ad apparire a rispettare le regole e a sopportare anche cose che vanno al di la dello mondo dello spettacolo: ” Non voglio offendere nessuno, ci sono personaggi che con i reality ci campano perché sono bravi ad apparire. Il mondo dello spettacolo ha aperto le porte a tutti e oggi lo show-business ti chiede di essere bravo a rappresentare il volto della società “usa e getta” in cui viviamo. Farò il concorrente solo se non avrò da mangiare per i miei figli.” Per il momento Pupo si limita a fare l’opinionista ma non esclude che un giorno potrebbe essere anche lui un concorrente, la condizione è la certa povertà.