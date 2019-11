Wanda Nara arriva al Grande Fratello

Wanda Nara sarà protagonista della nuova edizione del Grande Fratello condotto per la prima volta da Alfonso Signorini



Sui social network è arrivato l’annuncio ufficiale, Wanda Nara sarà la protagonista della nuova edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Ad affiancare la showgirl durante il programma sarà Pupo, entrambi infatti avranno il ruolo di opinionista.

Questa è sicuramente un’occasione d’oro per Wanda che potrebbe introdurla definitivamente nel mondo dello spettacolo. Questa non è la sua prima esperienza in televisione, Wanda infatti è stata il volto del programma calcistico condotto da Pierluigi Pardo “Tiki Taka”.

Qui la moglie di Icardi si è fatta riconoscere e non sono mancate le occasioni dove ha difeso a spada tratta il marito dimostrando a tutti il suo carattere.

La conferma dai social

In una storia di Instagram la signora di Icardi ha scritto:” STA TORNANDO! La casa più spiata d’Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su Canale 5… condotto per la prima volta da Alfio Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Icardi e Pupo!”, si legge sull’account del Grande Fratello.

“Grande Fratello Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret”.

wanda_icardi instagram

Per sapere come se la caverà la showgirl alle prese con la casa più spiata d’Italia non ci resta che attendere questa edizione sempre più ricca di sorprese!

