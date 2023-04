Pupo giudice al Sanremo russo: è polemica

Pupo ha accettato di partecipare al Festival del Cremlino, noto come il Sanremo russo, nelle vesti di giudice. Il cantante, dalla carriera eclettica e versatile, è molto noto nei paesi dell’Europa orientale in particolare in Russia. Tuttavia la sua presenza nella manifestazione canora, in un momento storico politico molto particolare, ha suscitato una serie di reazioni.

Tra l’altro al Festival parteciperanno cantanti con brani finalizzati a esaltare lo spirito liberatore sovietico. Canzoni che sostengono la scelta della Russia d’invadere l’Ucraina per liberalizzarla dal male cattivo. Ovviamente la decisione di Pupo ha dato vita ad una serie di critiche e polemiche, il cantante sui social è stato attaccato da più parti. Questo inoltre potrebbe dar vita anche ad un incidente diplomatico, vista la posizione dell’Italia in merito al conflitto.

In più occasione il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno all’Ucraina e l’esigenza di sconfiggere la violenza dei più forti. La presenza di Pupo in Russia non avvalla tale tesi e potrebbe mettere l’Italia in una posizione difficile. Inutile dire che Pupo non ha rilasciato nessun commento, è stato raggiunto da più parti ma non ha voluto giustificare la sua scelta.

Pupo, disposto a tutto per un ricavo economico

Per gli utenti Pupo è disposto a tutto per ottenere un ricavo economico. Il cantante avrebbe accettato solo per soldi, senza tenere conto dell’aspetto politico e diplomatico della sua decisione.

C’è da dire che il 67enne ha già partecipato al Sanremo russo nel 2021, la guerra non era ancora scoppiata e la manifestazione all’epoca si tenne in Crimea, luogo oggi ritenuto troppo pericoloso. Ad oggi l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha motivato la sua decisione, ma non è escluso che nei prossimi giorni rilascerà qualche dichiarazione.