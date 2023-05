Quali serie tv recuperare prima dell’estate?

Prima di cominciare a prenotare le vostre vacanze o i vostri viaggi avete bisogno di recuperare qualche serie tv, ma non avete ancora deciso quale guardare? In questo articolo vi parlerò di alcune delle serie disponibili sia su Netflix che su Disney+ che potrete recuperare in questi mesi, prima dell’arrivo dell’estate.

Loki

Loki è una delle serie più di spicco per tutti gli appassionati dell’universo Marvel, incentrata sul personaggio Loki, dio dell’astuzia, degli inganni e della distruzione, oltre che essere il fratellastro di Thor. La serie è stata realizzata dallo sceneggiatore e produttore televisivo Michael Waldron, già noto per aver realizzato Rick e Morty e Dottor Strange nel Multiverso della Follia. Loki è disponibile su Disney+ e la seconda stagione è prevista per l’estate del 2023.

Better Call Saul

Better Call Saul è una serie disponibile su Netflix, spin-off della famosa serie Breaking Bad (disponibile anch’essa su Netflix) che vede come protagonista Jimmy McGill, avvocato che farà di tutto pur di farsi un nome, finendo per diventare quello che poi sarà Saul Goodman. Better Call Saul si è conclusa con un totale di sei stagioni, ed entrambe le serie sono state realizzate da Vince Gilligan e Peter Gould.

Black Mirror

Black Mirror è una serie di cinque stagioni iniziata nel 2011 e conclusa nel 2019, dal genere drammatico e thriller. Questa serie antologica è prodotta da Charlie Brooker e narra alcune diverse situazioni del mondo moderno o futuro in cui una nuova invenzione tecnologica o un’idea paradossale abbiano destabilizzato la società e i sentimenti umani.

Candy – Morte in Texas

Candy – Morte in Texas è una miniserie disponibile su Disney+ creata da Nick Antosca e Robin Veith dal genere giallo. La serie tratta della storia di Candy Montgomery, una casalinga accusata di aver ucciso la sua vicina di casa Betty Gore dopo che lei ha avuto una relazione segreta con il marito di quest’ultima.