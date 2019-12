Quali sono le parole più cercate su Google nel 2019?

Quali sono state le parole più cercate su Google nel 2019? Di seguito inseriremo la lista dei personaggi, fatti, cose e perchè riguardanti le ricerche italiane su Google di questo anno 2019.

Quali saranno state le parole più digitate sul motore di ricerca?

La prima più cercata è Nadia Toffa, la dolce giornalista delle Iene morta prematuramente per un tumore. Segue Notre Dame, per l’incendio che devastò la cattedrale nello scorso aprile.

Grandi volumi di ricerche anche sul Fai da te e domande col Perché, un esempio “Perché il Governo è caduto?” Non sono mancate le ricerche culinarie, come la ricetta più cliccata la “Pastiera Napoleta” un must partenopeo.

Di seguito tutti i risultati del 2019, divisi per categorie:

Le parole più cercate su Google nel 2019

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

Personaggi emergenti

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

Come fare

Domanda navigator Cubo di Rubik Valigia Nodo alla cravatta Passaporto Boccoli Testo argomentativo Fattura elettronica Aereo di carta Chignon

Cosa significa

Machu Picchu Hollywood Trigama Flat tax DSGA Fearless Bipolare Jambo bwana Cuneo fiscale No deal

Fai-da-te

Gnomi di Natale Costumi di Carnevale Maschera viso Segnaposto pasquali Pollaio Scrub labbra Segnalibro Candele Condizionatore Centrotavola

Perché?

È caduto il governo Rinviata Lazio-Udinese Si chiamano sardine La Turchia attacca i curdi Non siamo piu tornati sulla luna La guerra in Siria La mimosa è diventata un simbolo Hitler odiava gli ebrei Si festeggia ferragosto Il Mose non funziona

Mete di vacanze più cercate

Zanzibar Croazia Sardegna Calabria Puglia Albania Caraibi Toscana Trentino Maldive

Ricette

Pastiera napoletana Tiramisù Lenticchie Colomba pasquale Chiacchiere Pancake Tortano napoletano Nocino Brasato Crêpes dolci

