Rafforziamo la terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo [Video]

Iniziata lo scorso 2 aprile, la campagna di solidarietà “Rafforziamo la terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo”, una raccolta fondi rivolta a rafforzare il reparto di terapia intensiva, a sostegno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli ospedali più colpiti dall’emergenza Coronavirus. L’iniziativa è stata presentata dai musicisti Gabriele Ciambrone e Luca Balduzzi sulle note della canzone Buonanotte all’Italia di Luciano Ligabue attraverso il lancio di un videoclip, realizzato grazie alla partecipazione di 14 artisti, tra cui Davide Civaschi, storico chitarrista della band Elio e le storie tese. “In questo momento di emergenza nazionale, – hanno dichiarato Gabriele Ciambrone e Luca Balduzzi – vogliamo dare il nostro contributo concreto per aiutare uno degli ospedali più colpiti dall’emergenza Coronavirus“.

Una campagna di solidarietà con 14 artisti

Gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa, oltre al sopracitato chitarrista Davide Civaschi, sono: Marco Valente (Tambourine); Luciano Cotti (Batteria); Luigi Dimino e Stefano Chiodini (Sax); Daniele Piovani, Massimo Tornese, Ilenia Smedile, Mara Bosisio, Laura La Berrets e Roby Margherita (Voce). Tutti gli artisti sono stati guidati da Luca Balduzzi (produzione e direzione artistica) e da Gabriele Ciambrone (ideazione, progetto e management).

Le risorse raccolte saranno destinate a Cesvi Onlus, Fondazione presente in Africa, Asia America Latina con progetti sempre innovativi che consentiranno di consegnare al nosocomio il materiale di cui si necessita per far fronte all’emergenza Covid-19. Tutti coloro che vogliono partecipare attivamente al progetto potranno farlo collegandosi alla pagina facebook (https://www.facebook.com/donat). L’Ente è inoltre attivo sulla prevenzione di malattie e nella lotta alla fame, nella tutela dei diritti all’infanzia, nella promozione del ruolo delle donne, nella difesa dell’ambiente e nelle emergenze umanitarie. E con l’Ufficio Stampa di Patrizia Faiello per la campagna di solidarietà.