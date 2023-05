Raimondo Todaro lascia Amici? I contatti con Milly Carlucci

Raimondo Todaro lascia Amici? Il ballerino potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione del talent. Questo quanto riporta il magazine Nuovo che ha insinuato che fra il coach e Maria de Filippi ci sarebbe stato un vivace scambio di battute durante la registrazione della quarta puntata del serale.

La lite è stata tagliata e non è stata mandata in onda ma secondo i presenti Maria avrebbe accusato Todaro di fare dietrologia, insinuare complotti e d’essere presuntuoso. Il coach non avrebbe esitato a rispondere, ma da quel momento tra Todaro e la conduttrice sarebbe calato il gelo. Il che porta a dedurre che al coach non sarebbe stato rinnovato l’invito a rimanere tra le file d’Amici.

- Advertisement -

Il settimanale di Signoretti ha anche affermato che Todaro avrebbe avuto alcuni contatti con Milly Carlucci che sarebbe pronta a riaccoglierlo a Ballando con le stelle. Del resto la conduttrice Rai non ha mai criticato il ballerino per le sue scelte e ha condiviso il suo desiderio di fare esperienze altrove. Certo il ritorno a Ballando con le stelle sarebbe clamoroso, ma soprattutto confermerebbe il distacco con la produzione d’Amici e il gelo con Maria de Filippi.

Raimondo Todaro torna in Rai?

Il sospetto è che Raimondo Todaro dopo la presunta lite con Maria de Filippi sia pronto a tornare in Rai. Ballando con le stelle è la sua casa, gli ha dato fama e popolarità e tornarci per il ballerino sarebbe un piacere anche se a quanto pare potrebbe avere un ruolo diverso rispetto al passato.

- Advertisement -

Per ora sono solo supposizioni, nessuna certezza da parte dei diretti interessati. Per Todaro lasciare Amici comporterebbe separarsi ancora una volta anche dalla moglie Francesca Tocca che è tra i professionisti del format da tempo.