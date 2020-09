Raimondo Todaro parla del flirt con Elisa Isoardi: le parole del ballerino

Preso di mira ancora una volta dal gossip Raimondo Todaro attuale insegnante nella scuola di Ballando con le Stelle di Elisa Isoardi risponde ai rumors insistenti che lo hanno coinvolto e che affermano una presunta love story con la sua allieva. Todaro e la Isoardi impegnati nella preparazione del programma sono stati paparazzati nei giorni scorsi da Diva e Donna mano nella mano e questo ha dato vita ad una serie di pettegolezzi difficili da smentire.

Raimondo Todaro ha però voluto mettere a tacere le illazioni e ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTV a cui ha rivelato che tipo di rapporto c’è con l’ex conduttrice della Prova del Cuoco: “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme.“

Raimondo è felice di condividere questa esperienza con Elisa Isoardi ma per ora la loro conoscenza è troppo limitata per poter pensare ad un altro tipo di relazione: “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani.

Raimondo Todaro: “Con Elisa mi trovo benissimo, ma…”

Raimondo Todaro insiste sul fatto che con Elisa Isoardi c’è solo un rapporto di lavoro, hanno instaurato per ora una sincera amicizia. Il ballerino poi non può fare a meno di commentare quanto il gossip a volte può far male, soprattutto se in una coppia ci sono anche dei figli: “Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia. Jasmine però è serena e sa che mamma e papà la amano. A lei basta sapere questo.“