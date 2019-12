A molti capita di avere difficoltà ad effettuare il login sul proprio account Facebook e le motivazioni possono essere molte. Innanzitutto, è possibile aver dimenticato la propria password o il nome utente del proprio profilo, molte volte vengono utilizzate password estremamente articolate e lunghe e potrebbe essere semplicissimo omettere una lettera o un simbolo. Un altro motivo potrebbe essere il blocco applicato da Facebook stesso, la nota piattaforma social infatti è in grado di bloccare gli account degli utenti che non rispettano i termini di iscrizione.

È inoltre possibile ipotizzare anche un altro scenario, potresti aver disattivato l’account per errore o volontariamente tempo fa; potresti anche essere vittima inconsapevole di un furto di account. Ecco quali sono i passaggi per il recupero dell’account a seconda del caso in cui ci si trova.

Recuperare account Facebook disattivato

Attivare l’account Facebook che è stato disattivato volontariamente è molto facile. Basta effettuare l’accesso sul social, inserendo le credenziali impostate in fase di registrazione (numero di telefono/mail o password) oppure accedere ad un altro sito/app tramite il login Facebook. In questo modo, l’account verrà ripristinato.

Se non dovessi riuscire ad accedere, si possono provare diverse opzioni. La prima è quella di cliccare questo link facebook.com/login/identify e seguire le istruzioni riportate. In questo caso è fondamentale esser certi di usare un dispositivo (tablet, pc o smartphone) già utilizzato in precedenza per accedere al tuo account Facebook. Questo metodo può essere utile anche per impostare nuovamente la password quando non ci si ricorda la mail o il numero di telefono per effettuare l’accesso.

Un altro metodo per recuperare l’account è impostare una lista di contatti fidati, che possono “intervenire” nel caso non si riuscisse più ad effettuare l’accesso. Essi, infatti, riceveranno un codice per aiutarti ad entrare nell’account. Tuttavia, è necessario specificare che un account disattivato in modo volontario può essere recuperato solo entro 14 giorni, trascorso questo lasso di tempo l’account non sarà più recuperabile e tutti i dati presenti andranno persi.

Recuperare account Facebook rubato da un hacker o violato

La terza ipotesi che potrebbe verificarsi è il furto dell’account. Potrebbe essere necessario dover recuperare un account Facebook rubato da un hacker. Solitamente dopo un attacco, le credenziali di accesso vengono modificate, ma si potrebbe esser fortunati ed accorgersene in tempo per entrare normalmente e cambiarle.

Altrimenti, bisogna cliccare su questa pagina e selezionare “il mio account è stato compromesso”, quindi scegliere una delle motivazioni del sospetto (es. Ho visto un post, un messaggio o un evento sul mio account che non ho creato io oppure Qualcun altro ha effettuato l’accesso al mio account senza la mia autorizzazione), poi cliccare su “continua” per proseguire con la procedura.

Solitamente, quando avviene un evento di questo tipo, bisogna rimediare a ciò che l’hacker ha lasciato sul profilo o (ad esempio, acquisti su applicazioni non autorizzati, o altre attività anomale). Per far ciò, bisogna richiedere assistenza a Facebook tramite il centro assistenza. In quest’area del sito, è possibile anche mettere in sicurezza l’account ed evitare che queste problematiche accadano di nuovo.

Recuperare account Facebook bloccato dal sito

Se si ha intenzione di recuperare un account bloccato da Facebook, invece, la procedura è diversa. Il social network blocca i contatti di chi viola le condizioni d’uso, ma non è detto che ciò sia avvenuto, dato che il blocco viene effettuato da un algoritmo.

Per far valere le proprie ragioni, bisogna accedere alla pagina di assistenza ed inviare una richiesta di analisi della procedura di disattivazione dell’account che verrà esaminata da un apposito team. Alla pagina menzionata, c’è un modulo da compilare inserendo l’indirizzo mail o il numero di telefono che utilizzi di solito per accedere all’account, il nome e cognome indicato sull’account facebook, ed al quale bisogna allegare un documento scannerizzato, in formato JPEG.

Alla voce “ulteriori informazioni” va inserito un messaggio per spiegare la problematica, chiedendo perché l’account è stato disattivato, specificando che pensi che si tratti di un errore (se effettivamente le condizioni d’uso non sono state violate). Il responso alla richiesta di supporto arriva entro 48 ore, e nel caso di errori effettuati dal sistema, l’account viene prontamente riattivato.

Se non dovessi avere una risposta favorevole alla riattivazione dell’account, ma ritieni ugualmente che ci sia stato un errore, l’alternativa è contattare via mail il team di supporto. Il testo della mail deve contenere l’intenzione di avere nuovamente accesso all’account, ma deve essere formulata in lingua inglese. Gli indirizzi mail ai quali rivolgersi sono all’indirizzo disabled@facebook.com appeals@facebook.com e disabled@fb.com.

Prima di pensare, però, che l’account sia stato disattivato per qualche errore, bisogna provare ad accedere dopo qualche ora o dopo qualche giorno perché potrebbe essere una problematica del sito. In caso di blocco da parte di facebook, infatti, viene visualizzata una schermata che avvisa la violazione dei termini di servizio e quindi il blocco del profilo.