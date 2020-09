Reddito di cittadinanza ottobre, a chi non verrà pagato?

Il reddito di cittadinanza di ottobre non verrà pagato a molti beneficiari. Il motivo è la scadenza del beneficio giunto per molti al diciottesimo mese consecutivo, l'impossibilità di rinnovo soprattutto per chi non si è impegnato troppo ad uscire dallo stato di disoccupazione (norme anti divano).

Il Reddito di Cittadinanza non è un sostegno infinito, infatti sono molti i beneficiari che non riceveranno il credito di ottobre per scadenza e impossibilità di rinnovo. Chi ha fatto richiesta e ha ottenuto il primo pagamento tra marzo e aprile 2019, a settembre 2020 giunge al diciottesimo mese consecutivo del reddito di cittadinanza.

I beneficiari giunti al termine del sussidio sono tanti, il rinnovo per altri diciotto mesi non è automatico ma richiede una nuova domanda. Nei mesi scorsi, è stato rilevato che molti beneficiari disoccupati non avevano firmato un progetto di formazione lavoro con i centri dell’impiego e i navigator. Dal Governo è arrivato l’annuncio di controlli a tappeto e ritiro immediato del Redditi di Cittadinanza a “furbetti” o disoccupati che non si sono impegnati nella ricerca di un nuovo lavoro, condizione necessaria per continuare a ricevere il credito per 36 mesi e rinnovo in mezzo non automatico.

Reddito cittadinanza ad ottobre: come chiedere il rinnovo

Chi ad ottobre rischia il non pagamento del Reddito di Cittadinanza può iniziare a compilare il modulo di domanda per il rinnovo delle diciotto mensilità.

Come la prima domanda effettuata nel 2019, per ottenere il nuovo credito mensile è necessario presentare l’ultimo Isee aggiornato. Quello compilato nel 2020 riferisce la situazione economica e contabile del 2019, mentre quello compilato da gennaio 2021 risponde alla situazione 2020.

La data per consegnare la nuova domanda è a fine ottobre o inizio novembre, il modulo viene elaborato dall’Inps. Ricordiamo che l’Ente Previdenziale sul sito pubblica sempre una circolare relativa alla domanda di nuovi Redditi di Cittadinanza o per il loro rinnovo.

Ci sono delle questioni aperte riguardo i nuovi o rinnovati RDC. Ad esempio, non si sa se i beneficiari continueranno a ricevere su solita Carta di Poste Italiane il credito oppure su una nuova. Inoltre, per molti beneficiari si parla di una decurtazione del credito legata alla parte di reddito di cittadinanza non speso.