Richard Gere parla di Covid: “E’una cosa seria!”

Ospite in videoconferenza del Giffoni Festival Richard Gere ha voluto esprimere la sua opinione sul Coronavirus e sulle necessità di seguire tutte le norme di sicurezza. In giorni in cui contagi sono saliti in tutto il mondo, anche in Italia in seguito ad alcune leggerezze il noto attore di Hollywood ha messo l’accento sull’esigenza di non sottovalutare il problema:

“Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale. Per favore state attenti, è una cosa molto seria”. Le parole di Richard Gere colpiscono e mettono in allarme condizionando anche chi non ha mai creduto ad un’emergenza reale.

L’attore ha poi messo in evidenza che tutti possono fare qualcosa per aiutare il prossimo e anche se chi è famoso fa più rumore degli altri questo non deve scoraggiare alla solidarietà: “Quando faccio qualcosa io probabilmente fa più rumore perché sono famoso, ma le mie azioni non sono più importanti di quelle degli altri. Non dobbiamo necessariamente fare grandi gesti, basta anche una piccola cosa quotidiana, come non arrabbiarci, come essere generosi.“

Richard Gere: “L’importanza della saggezza e compassione”

Richard Gere, attore ex sex symbol di una Hollywood in crescita negli anni ’80, ha mostrato in questi ultimi anni un altro volto di se, si è impegnato in varie iniziative benefiche ed è convito che nella vita quello che veramente conta sono la saggezza e la compassione, sentimenti che è necessario provare per poter mettersi a disposizione degli altri: “Io credo che ci siano due cose su cui lavorare in questa vita: la saggezza e la compassione. Noi viviamo in una stretta interconnessione con tutti, non siamo entità separate e non possiamo isolarci.“